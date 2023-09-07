توقف مترو الأنفاق وعمليات إجلاء في فوجيان بالصين جراء إعصار هايكوي

هطلت أمطار غزيرة ناجمة عن بقايا الإعصار هايكوي الذي ضرب جنوب شرق الصين في ساعة مبكرة من صباح أمس، ما خلّف سيولاً جارفة في عدد من مدن إقليم فوجيان أجبرت السلطات على وقف خدمات مترو الأنفاق وإغلاق المدارس وإجلاء عشرات الآلاف من السكان. وقال مسؤولو الأرصاد الجوية إن حجم الأمطار التي هطلت على فوتشو عاصمة الإقليم تخطى الأرقام القياسية المسجلة منذ 12 عاماً، ما أثار تحذيرات من أن 49 خزاناً تجاوزت حدود الفيضان.

وأجلت السلطات ما يزيد على 36 ألفاً من منازلهم، وتضررت خطوط الكهرباء والاتصالات، وغمرت المياه نحو 10366 فداناً من الأراضي الزراعية، ما تسبب في خسائر مادية كبيرة.

قالت هيئة الإذاعة الحكومية في الإقليم إنها بلغت 552.1 مليون يوان (75 مليون دولار). وأظهرت لقطات مصورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أن مياه السيول تدفقت في شوارع فوتشو ومدينة فوتشينغ الواقعة إلى الجنوب منها، ما ألحق أضراراً بدراجات نارية وصناديق قمامة، وسيارات تقطعت بها السبل.

وأظهرت تقارير إعلامية سيارات مغمورة ومتاجر وشققاً محاصرة بالمياه، فضلاً عن وقوع انهيارات أرضية وطينية. وتجاوز منسوب المياه جراء الأمطار التراكمية التي هطلت على فوتشو أول من أمس نصف متر. وأغلقت فوتشو خطوط مترو الأنفاق وأوقفت خدمات القطارات، بينما أغلقت المدارس أبوابها لليوم الثاني.

• حجم الأمطار التي هطلت على فوتشو عاصمة الإقليم تخطى الأرقام القياسية المسجلة منذ 12 عاماً.

• السلطات أجلت ما يزيد على 36 ألفاً من منازلهم، وتضررت خطوط الكهرباء والاتصالات.