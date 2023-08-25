زعيم كوريا الشمالية سائق ماهر للجرار الزراعي والسيارة العسكرية

ارتدى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، ملابس بيضاء على طراز الممثل والمغني الأميركي الشهير، جون ترافولتا خلال زيارته لأحد مصانع الآلات الزراعية. وخلال الزيارة التي جرت يوم الأربعاء شُوهد الزعيم وهو يقود جراراً أزرق اللون من الجرارات التي ينتجها مصنع كومسونغ، بينما وقف العشرات من الأشخاص، الذين يبدو أنهم عمال في المصنع وأفراد عسكريون، يراقبونه باهتمام. وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة غذائية مستعرة.

كثيراً ما شُوهد الزعيم الكوري الشمالي وهو يزور مختلف المصانع ويجرب بنفسه منتجاتها، ففي وقت مبكر من هذا الشهر زار أحد المصانع التي تنتج السيارات العسكرية القتالية المدرعة وأظهرت الصور التي نشرتها صحيفة رودونغ سينمون الرسمية كيم وهو جالس على مقعد السائق في مركبة مدرعة قتالية متعددة الاستخدامات، تم تطويرها حديثاً أثناء خروجها لاختبار القيادة، وكان محاطاً بثلاثة مسؤولين.

ولا تقتصر مثل هذه المشاهد على الزعيم الكوري الشمالي وحده، بل أصبحت وسيلة للرؤساء لدعم شعبيتهم واستقطاب الناخبين. فقد شُوهد الرئيس الأميركي جو بايدن وهو يقود سيارة كهربائية خلال زيارته لمصنع فورد للسيارات الكهربائية في ديربورن بولاية ميشيغان، في خضم سعي إدارته للضغط من أجل ابتكار أشكال بديلة للطاقة والنقل. وخلال زيارته للمنشأة قاد بايدن سيارة فورد اف 150 الكهربائية.

وقال بايدن في تصريحات من مصنع السيارات المعروف باسم مركز فورد روج للسيارات الكهربائية: «مستقبل صناعة السيارات كهربائي، ليس هناك عودة إلى الوراء».