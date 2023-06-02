بايدن يخطئ في عدد حفيداته الـ 5

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن لديه أربع حفيدات، في حين أن لديه بالفعل خمس حفيدات؛ خلال حديث له في البيت الأبيض، يوم الجمعة. ويبدو أن الرئيس قد تجاهل الحفيدة الخامسة، وهي طفلة ابنه غير المعلنة، والتي نُشرت قصتها في وسائل الإعلام المحلية. وكان ذلك آخر خطأ كبير يقع فيه الرئيس، البالغ من العمر 80 عاماً، إذ يهاجمه منتقدوه بشكل متزايد بسبب عمره وميله إلى ارتكاب الأخطاء.

وعند استضافته لفريق كرة السلة النسائي الحائز البطولة، في البيت الأبيض، يوم الجمعة، قال بايدن إن «جميع الرياضيين الحقيقيين في عائلته هم من النساء»، مشيراً إلى أن لديه أربع حفيدات، على الرغم من أنه لم يذكر أياً منهن.

وأدلى الرئيس الأميركي بالتعليق بينما أشاد بصعود الرياضة النسائية في الولايات المتحدة، قائلاً: «الطريقة التي ظهرت بها الرياضة النسائية لا تُصدق».

ويأتي ذلك بعد أسابيع فقط من إصدار قاضٍ في أركنساس أمراً لابن الرئيس، هانتر بايدن، بالإجابة عن أسئلة حول موارده المالية، في نزاع يتعلق بنفقة طفلته مع لوندن روبرتس- والدة ابنته البالغة من العمر أربع سنوات - والتي لم يعترف بها علناً أبداً، وفقاً لوسائل إعلام مختلفة.

وفي غضون ذلك، تعرض بايدن لانتقادات بسبب سلسلة من الزلات والكلمات المتعثرة في الأشهر الأخيرة، بينما شكك المشرعون الجمهوريون في قدراته الإدراكية، قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وإذا تم انتخاب بايدن لولاية ثانية، فإن بايدن، الذي أطلق حملته الشهر الماضي، سيكون عمره 86 عاماً إذا أكمل تلك الفترة، ما يجعله أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة (الرئيس السابق رونالد ريغان - ثاني أكبر رئيس - كان عمره 77 عاماً).

وفي وقت سابق من شهر مايو، قال بايدن للصحافيين إنه يعتزم عقد «مؤتمر صحافي كبير» في وقت لاحق من ذلك اليوم، والذي أوضحه موظفو البيت الأبيض، قائلين إنه كان يشير إلى مقابلة محددة مسبقاً.

تعرض بايدن لانتقادات بسبب سلسلة من الزلات والكلمات المتعثرة في الأشهر الأخيرة.