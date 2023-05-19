كامالا هاريس تتفوق على جو بايدن بعوائد حقوق ملكية نشر الكتب

حصلت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس على 80 ألف دولار من عائدات الكتب التي نشرتها خلال سنتها الثانية في المنصب، وهو انخفاض كبير من 450 ألف دولار حصلت عليها خلال عامها الأول لكنها لاتزال تتفوق على ما حصل عليه الرئيس جو بايدن من حقوق مبيعات كتبه، وفقاً للتقارير المالية. وكشف عن ذلك عبر تفاصيل مصادر الدخل لبايدن وهاريس في تقارير الإفصاح المالي العامة المقدمة يوم الجمعة والمطلوبة من أصحاب المناصب الفيدرالية وغيرهم من المسؤولين رفيعي المستوى بموجب قانون الأخلاقيات في الحكومة.

وحصلت هاريس على 40209 دولارات أميركية في عام 2022 من كتابها «الأبطال الخارقون في كل مكان»، وهو كتاب للأطفال نشرته في عام 2019، و41104 دولارات أخرى من مذكرات «الحقائق التي نحملها» التي نُشرت في العام نفسه.

وأبلغ بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن عن حصولهم على ما بين 8003 و21402 دولار على الكتب الخمسة التي نشراها. حيث أفاد بايدن بأنه كسب ما بين 2501 و5 آلاف دولار من مذكراته لعام 2017 «أبي وعدني» وأقل من 201 دولار من كتابه «وعد التزم به» لعام 2004.

حصل آل بايدن أيضاً على مردود مالي من حقوق ملكية كتب تم إصدارها في عام 2022 ألفتها جيل بايدن، حيث حصل كتاب للأطفال بعنوان «جوي: قصة جو بايدن»، الذي نُشر في عام 2020 ما بين 5001 و15 ألف دولار، إضافة إلى ما بين 201 و1000 دولار من سيرتها الذاتية لعام 2019 بعنوان «من أين يدخل الضوء؟»؛ وأقل من 201 دولار عن كتابها للأطفال لعام 2012 «لا تنسوا، بارك الله في قواتنا».

وتم تقدير الأصول الأخرى للزوجين الرئاسيين، والتي تم قياسها حسب النطاق، بين 1.1 و2.6 مليون دولار عند تضمين الاستثمارات والممتلكات والحسابات الأخرى. كما أن بايدن مدين بما قيمته بين 250.001 و500 ألف دولار على رهن عقاري على منزله في ديلاوير، وما بين 45.003 و150 ألف دولار على شكل قروض أخرى.

كما أفاد بايدن، الذي يبلغ راتبه كرئيس 400 ألف دولار سنوياً، أنه حصل على 2933 دولاراً من شركة سلتك كابري كورب، وهي شركة أنشأها في نهاية إدارة الرئيس السابق باراك أوباما تتعلق بتنظيم المشاركات الخطابية في التجمعات. وظلت الشركة «نائمة» منذ عام 2020 ولا تشارك في أي عمل، وفقاً للبيت الأبيض.

حصلت هاريس على 80 ألف دولار من عائدات الكتب التي نشرتها خلال سنتها الثانية في المنصب، وهو انخفاض كبير من 450 ألف دولار حصلت عليها خلال عامها الأول.