نيكي هالي تحاول دفع الناس لعدم التصويت لبايدن

أكدت نيكي هايلي، التي تسعى لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، على سبب آخر يمنع الناس من التصويت لجو بايدن في عام 2024، وهو أنه قد لا يكون على قيد الحياة خلال خمس سنوات.

وهالي (51 عاماً)، اقترحت سابقاً أنه يجب أن يكون هناك حدود للسن واختبارات الكفاءة للمترشحين الرئاسيين، وقد قالت ملاحظاتها الفجة يوم الأربعاء على قناة «فوكس نيوز»، قائلة إنه سيكون من المحزن للأمة إذا مات الرئيس بسبب التقدم في السن والمرض، خلال توليه المنصب. ولكن التصويت لبايدن هو «بالفعل تصويت لنائبته، كامالا هاريس، إذا كان ذلك سيحدث».

وأضافت هالي «لقد أعلن أنه سيترشح مرة أخرى في عام 2024، وأعتقد أنه يمكننا جميعاً أن نكون واضحين للغاية، ونقول في واقع الأمر إنك إذا صوتت لجو بايدن، فأنت حقاً تعتمد على هاريس». في إشارة إلى عمر بايدن في عام 2028، عند نهاية ولايته، إذ سيبلغ 86 عاماً.

وتأتي ملاحظة هالي في اليوم التالي لإطلاق بايدن - أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة ــ محاولته لإعادة انتخابه، بالتزامن مع توبيخ شديد من الجمهوريين المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب.

وبصرف النظر عن تقدمه في السن، لا يوجد سبب للاعتقاد بأن بايدن قد يموت في غضون خمس سنوات. والرئيس، الذي عاش بالفعل أكثر من متوسط عمر المواطن الأميركي العادي، بنحو ثلاث سنوات، حصل على شهادة صحية نظيفة، في فبراير، ويمارس الرياضة خمسة أيام في الأسبوع، وفقاً لطبيبه. وأخطر أمراض بايدن هي الارتجاع الحمضي، وتيبس المشي.

وتعليقات هالي هي نسخة أكثر كآبة، وأكثر صراحة، من الهجوم الذي من المتوقع أن يشنه الجمهوريون، بلا هوادة، على خلفية إعادة انتخاب بايدن، ما يشير إلى أن الرجل، البالغ من العمر 80 عاماً، أكبر من أن يصبح رئيساً، على الرغم من كونه أكبر من دونالد ترامب بأربع سنوات فقط.

وتعمل الهجمات، أيضاً، على زيادة نقاط هاريس، وهي شخصية أقل شعبية بشكل هامشي من بايدن. وفي حين كافح الجمهوريون في بعض الأحيان لشيطنة بايدن، فإن هاريس هدف طبيعي أكثر للمظالم العرقية التي تحرك ناخبيهم الأساسيين.

وقدم حاكم ولاية نيوجيرسي السابق، كريس كريستي، الذي يفكر في التقدم لنيل ترشيح الحزب الجمهوري، حجة مماثلة في حدث وقع في نيو هامبشاير، هذا الشهر، حيث أخبر الحاضرين في مجلس المدينة بأن التصويت لترامب سيكون بمثابة دعم لهاريس، لأن بايدن سيتغلب على ترامب، قبل أن يموت في منصبه.

حصل بايدن على شهادة صحية نظيفة، في فبراير، ويمارس الرياضة 5 أيام في الأسبوع، وفقاً لطبيبه.