بايدن يسخر من عضو الكونغرس الجمهورية مارغوري غرين بإشارة من يده

أثار الرئيس الأميركي جو بايدن، ضحكات الجمهور عندما تحدث عن عضو الكونغرس الجمهورية مارغوري تايلور غرين. فبدلاً من الحديث عن غرين صاحبة نظرية المؤامرة، ترك بايدن أصابعه تقوم بالحديث عنها بدلاً منه.

وبينما كان الرئيس يتحدث أمام جمهوره في مدينة فرجينيا بيتش، سأل الرئيس الجمهور عما إذا كانوا يتذكرون هذه المرأة، عندما قامت بمقاطعته مرات وهو يلقي خطاب الاتحاد، وهي تصرخ وتقول له «كذاب».

وقاوم بايدن إغراء الرد على غرين، وعمل إشارة الصليب بأصابعه بدلاً من ذلك، وقال بينما كان جمهوره يضحك «سأكون في حال جيدة».

ويستخدم بايدن، وهو كاثوليكي متدين، إشارة الصليب بصورة مازحة. وهذه الإشارة تنطوي على العديد من المعاني، فهي تعنى الرحمة والتبريك، كما أنها تعني الحماية من الشر.

وكانت غرين قد قالت للرئيس بايدن «اذهب إلى الجحيم»، بعد أن استفزها البيت الأبيض، لأنها انتقدت خطة الرئيس لتخفيف ديون الطلاب.

وكتبت غرين في تغريدة يوم الجمعة الماضي، «اذهب إلى الجحيم»، وأرفقت التغريدة بفيديو مسجل للرئيس بايدن يتحدث في حملته في ميريلاند، حيث هاجم الجمهوريين المتشددين أمثال غرين.

وجاءت تصريحات الرئيس بعد ساعات من مهاجمة غرين الجمهورية إدارة بايدن، لأنها تريد تخفيف نحو 10آلاف دولار من ديون الطالب. وأشار البيت الأبيض في تغريدة إلى أن غرين ذاتها تم تخفيف 183 ألف دولار من ديونها، قبل انتقادها خطة بايدن.