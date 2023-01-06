حفيدة مانديلا تنتقد الأمير هاري لاستخدامه كلماته في برنامج تلفزيوني

هاجمت حفيدة نيلسون مانديلا دوق ودوقة ساسكس، لاستخدامهما كلمات زعيم مناهضة الفصل العنصري في فيلمهما الوثائقي الجديد على «نتفلكس». وتساءلت نديليكا مانديلا عن «مدى صلة» حياة جدها، أول رئيس لجنوب إفريقيا، بمسلسل الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، الذي يحمل عنوان «العيش للقيادة».

والبرنامج من تقديم هاري وميغان، ووصف بأنه ميزة ملهمة حول «القادة الملتزمين بإحداث فرق في العالم، ويشاركون قصص حياتهم الملهمة». ويعرض لقطات من حياة الشخصيات، بمن في ذلك نيلسون مانديلا، بمساعدة مؤسسة نيلسون مانديلا، وهي منظمة غير ربحية تركز على إرثه.

وفي المقطع الدعائي للعرض، قال الدوق والدوقة «هذا مستوحى من شخصية نيلسون مانديلا، الذي قال ذات مرة: ما يهم في الحياة ليس مجرد الحقائق التي عشناها. إن الاختلاف الذي أحدثناه في حياة الآخرين هو الذي سيحدد أهمية الحياة التي نعيشها».

ولكن الناشطة الاجتماعية نديليكا، انتقدت الدوق والدوقة لاستخدامهما كلمات جدها، في مقابلة مع صحيفة «ذي أسترالين»، قائلة «يجب أن يكون هاري أصلياً، وأن يلتزم بقصته الخاصة. ما علاقة حياة جدي بحياته؟».

وأضافت نديليكا «لا أعتقد أنه هو وميغان قد التقيا بجدي بشكل صحيح - ربما عندما كان هاري صغيراً في قصر باكنغهام - لكنهما يستخدمان اقتباساته في الفيلم الوثائقي لجذب الناس، وكسب الملايين، دون أن تستفيد عائلة مانديلا».

وأردفت «أعلم أن مؤسسة نيلسون مانديلا قد دعمت المبادرة، ولكن الناس سرقوا اقتباسات جدي لسنوات، واستخدموا إرثه، لأنهم يعرفون أن اسمه له قيمة، وهاري وميغان لا يختلفان عنهما»، إلا أنها استدركت قائلة «أنا معجبة بهاري لثقته في الانفصال عن مؤسسة بارزة مثل العائلة المالكة، تماماً كما تمرد جدي على زواج مُرتب ليشق طريقه في الحياة». مضيفة «لكن هذا له ثمن، عليك أن تقدم ما يمكن من أجل النجاح».

وقالت للصحيفة الأسترالية «لقد عقدت السلام مع أشخاص يستخدمون اسم جدي، لكن الأمر لايزال مزعجاً ومملاً للغاية في كل مرة يحدث ذلك».