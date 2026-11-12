عبدالله بن زايد يحضر احتفال سفارة لوكسمبورغ لدى الدولة بالذكرى الـ 15 لافتتاحها

حضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاحتفال الذي نظمته سفارة دوقية لوكسمبورغ الكبرى لدى الدولة بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لافتتاحها.

كما حضر الاحتفال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة الخارجية والتعاون الإنمائي والشؤون الإنسانية في دوقية لوكسمبورغ الكبرى كزافييه بيتيل، وعدد من المسؤولين والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة.

وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن العلاقات بين دولة الإمارات ودوقية لوكسمبورغ الكبرى تقوم على أسس راسخة من الصداقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتشهد تطوراً مستمراً في ظل حرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات.

وأشار سموه إلى أن هذه المناسبة تمثل محطة مهمة في مسيرة العلاقات الثنائية، وتعكس عمق الروابط التي تجمع البلدين، والحرص المشترك على مواصلة العمل لتعزيز التعاون بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم تطلعات الشعبين الصديقين نحو التنمية والازدهار المستدام.

وجرى خلال الاحتفال استعراض مسيرة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودوقية لوكسمبورغ، وما شهدته من تطور ونمو على مدار سنوات، والحرص المشترك على تعزيز التعاون وتوسيع آفاقه في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين.