ترامب يسعى إلى تخصيص قطعة أرض لإقامة مقبرة له ولعائلته

المصدر: ترجمة: ع-خ ■ عن الـ«إندبندنت»

دخل الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في مشادة مطولة مع جيرانه بناديه الريفي في بدمينستر، بسبب تخطيطه لإقامة مدفن خاص به، يريد أن يُدفن فيه عندما يموت، ويقول تقرير صادر عن موقع «بزنيس إنسايدر»، إن ترامب طلب الإذن منذ أكثر من 10 سنوات من السلطات المحلية لتخصيص قطعة أرض لمدفن للعائلة، خلف نقطة الانطلاق الأولى في نادي الغولف الخاص به المترامي الأطراف، الذي تبلغ مساحته 520 فداناً، على بعد 40 ميلاً غرب نيويورك، كما قدم ترامب اقتراحاً لبناء مقبرة أخرى لبيعها لمن يريد ذلك من أعضاء النادي.

ولايزال الاقتراح يسبب توتراً بين منظمة ترامب، التي تمتلك النادي، وبين مجلس استخدام الأراضي في منطقة بيدمينستر، وبحسب ما ورد فقد صرحت سكرتيرة مجلس استخدام الأراضي في بيدمينستر، جانين دي ليون، بأنه ليست لديها أي تحديثات بشأن اقتراح المقبرة.

وقالت العضو السابق في لجنة الحزب الجمهوري، سالي روبين: «القواعد التي وضعناها كانت مقتصرة على رقم معين من المقابر»، واستدركت قائلة: «من يهتم بما يفعله بممتلكاته التي تبلغ مساحتها مئات الأفدنة؟»، وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» عام 2017 أنه تمت الموافقة على خطط المقبرة.

وقال أحد أعضاء مجلس إدارة استخدام الأراضي إنهم «تحيروا» من هذا الطلب، وصرح الرئيس السابق لمجلس الإدارة، روبرت هولتاواي، للصحيفة: «لم يكن الأمر منطقياً بالنسبة لي»، ويضيف: «نحن لا نتساءل عن الدوافع كمجلس لاستخدام الأراضي».

في عام 2007، قال ترامب إنه يريد بناء ضريح عائلي «بارتفاع 19 قدماً» مصنوع من الحجر بملعبه الوطني للغولف في نيوجيرسي، وقال لصحيفة «نيويورك بوست»: «إنه شيء لا يحب أحد التفكير فيه أبداً، لكنه منطقي»، ويسترسل: «هذه أرض جميلة، وبدمينستر واحدة من أغنى الأماكن في البلاد». الآن يبلغ ترامب من العمر 75 عاماً، ويستعد للعب شوط جديد من منافسة الرئاسة في عام 2024. ولدى الرئيس ترامب بالفعل مقبرة عائلية في منطقة اولفيث، دُفن فيها والداه وشقيقه فريد، لذلك كانت مفاجأة عندما أعلن ترامب أنه يريد ضريحاً لنفسه في نيوجيرسي.

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