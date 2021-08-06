ميغان ماركل في عيدها الـ 40 تطلب مساعدة النساء على معاودة العمل

المصدر: لوس أنجلوس ■ أ.ف.ب

احتفت ميغان ماركل، دوقة ساسكس، بعيد ميلادها الـ40 في شريط فيديو، تطلب فيه من أصدقائها مساعدة النساء على معاودة العمل بعد الوباء.

وتظهر الممثلة السابقة، وزوجة الأمير هاري، في تسجيل قصير، وهي تمازح الممثلة ميليسا ماكارثي، وذلك بعد شهرين على ولادة طفلتها الثانية ليليبت.

وهي تقول في الفيديو «بمناسبة احتفالي بعيدي الـ40، أطلب من 40 صديقاً أن يكرّسوا 40 دقيقة من وقتهم للمساعدة في توجيه النساء اللواتي يتحضّرن للعودة إلى سوق العمل». وتردف «أظنّ أنه إذا ما قمنا بذلك جميعاً، وخصّصنا 40 دقيقة لعمل من هذا القبيل، ستجرّ النتيجة الأخرى».

وقد فقد ملايين الأشخاص في العالم وظائفهم بسبب وباء «كوفيد-19».

ويظهر الأمير هاري برهةً في الفيديو وهو يحرّك كرات بحركات بهلوانية.

ويعيش الزوجان راهناً في منطقة راقية في كاليفورنيا، في جوار مئات المشاهير الأميركيين الأكثر ثراء.

وأجرى هاري وميغان، بعد إعلان انسحابهما من العائلة المالكة البريطانية، مقابلة في مارس من هذا العام، مع مقدمة البرامج التلفزيونية الأميركية، أوبرا وينفري، أدليا خلالها بتصريحات نارية أججت التوتر مع العائلة.

ومن أبرز هذه التصريحات، كشف هاري وميغان أن فرداً لم يسمياه في العائلة الملكية، تساءل عن لون بشرة ابنهما (أرتشي) قبل ولادته، بما أن والدته خلاسية. وكشف هاري أنه ينوي نشر مذكّراته في نهاية عام 2022، مستعيداً فيها «الأخطاء» و«العبر التي استخلصها»، بحسب دار النشر القائمة على هذا المشروع.

كما أعلنت مؤسسة «أرتشيويل فاونديشن»، التي يديرها هاري وميغان، أن الأخيرة ستنتج سلسلة رسوم متحركة لحساب «نتفليكس»، لتشجيع الفتيات الصغيرات على التحرر، وهو عمل مستوحى من شخصيات نسائية صنعت التاريخ. وإضافة إلى ذلك، أبرم الزوجان عقوداً بمبالغ طائلة مع «نتفليكس» و«سبوتيفاي».

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