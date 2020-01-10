زفاف الأميرة بياتريس لن يبث على الهواء

المصدر: ترجمة: ح.ع.ح ■عن «الديلي ميل»

خوفاً من أن تلقي فضيحة والدها، الأمير أندرو، بظلالها على المناسبة، لن تغطي محطات التلفزة الرئيسة في بريطانيا حفل زفاف الأميرة بياتريس. فقد ذكرت مصادر محطات التلفزة الرئيسة في بريطانيا، الأحد الماضي، أن هذه القنوات ليس لديها أي خطط لتغطية حفل زفاف الأميرة بياتريس (31 عاماً)، على مطور العقارات الإيطالي، إدواردو مابيلي موزي (36 عاماً).

وقالت محطة «بي بي سي» البريطانية إنها لن تبث حفل الزفاف على الهواء. وأشارت مصادر قصر باكنغهام إلى أنها يمكن أن تحافظ على خصوصية الحفل، على الرغم من أن من المرجح أن تكتفي محطات التلفزة ببث صور العروسين خلال دخولهما ومغادرتهما الكنيسة.

ويرجع عدم إذاعة الحفل إلى الخوف من تبعات المقابلة التي أجراها والدها دوق يورك على «بي بي سي»، التي كانت نتائجها سيئة بصورة كارثية. وكان الأمير أندرو قد وجهت إليه تهمة ممارسة الجنس مع قاصر، ولكنه نفى ذلك.

- يرجع عدم إذاعة الحفل إلى الخوف من تبعات المقابلة التي أجراها الأمير أندرو.