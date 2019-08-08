5000 طلب لجوء من أفغان لدى ألمانيا خلال النصف الأول من 2019

المصدر: برلين - د.ب.أ

تلقت الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين بألمانيا (بي إيه إم إف) 5247 طلب لجوء من أشخاص منحدرين من أفغانستان، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبلغ معدل الحماية الشامل بالنسبة للأفغان في ألمانيا 40% تقريباً هذا العام.

وبعد استبعاد ما يسمى «القرارات الشكلية»، التي يتم اتخاذها مثلاً لأن دولة أخرى بالاتحاد الأوروبي هي المسؤولة عن طلبات اللجوء، يبلغ معدل الحماية الفعلي بالنسبة لطالبي اللجوء الأفغان في ألمانيا 63.6%.

ومنذ بداية العام الجاري، تم ترحيل أكثر من 200 رجل من ألمانيا إلى أفغانستان، وتمت إعادة اثنين منهما مجدداً إلى ألمانيا: «كان الأول مجرماً رفضت السلطات الأفغانية استقباله؛ لأنها اعتبرت أن هويته محل شك، كما اعتبرت السلطات حالته الصحية غير مستقرة. وتم عرضه على الطبيب في ألمانيا مرة أخرى، بحسب وزارة الداخلية الألمانية، ثم تم ترحيله إلى كابول مجدداً بعد أسابيع قليلة».

وفي الحالة الثانية، صرح الشخص بعد هبوط الطائرة بأنه مواطن إيراني، فقامت الشرطة الاتحادية بإعادته إلى ألمانيا كإجراء مبدئي.

يذكر أن مجرماً كان قد تم ترحيله من هامبورغ إلى أفغانستان في يوليو عام 2018، انتحر بعد فترة قصيرة من إعادته في كابول.

• منذ بداية العام الجاري تم ترحيل أكثر من 200 رجل من ألمانيا إلى أفغانستان، وتمت إعادة اثنين منهم مجدداً إلى ألمانيا.