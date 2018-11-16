ترامب ينتقد ماي في مكالمة تعوزها «الكياسة»

المصدر: ترجمة: عوض خيري عن «واشنطن بوست»

يبدو أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تعوزه الكياسة واللباقة، ويعجز عن اختيار العبارات المناسبة، لاسيما مع نظرائه. فقد وجه انتقادات لاذعة لرئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، التي اتصلت به لتهنئه بالأداء الجيد للجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وكان ذلك أثناء توجهه إلى باريس في الطائرة الرئاسية الجمعة الماضي.

ووفقًا لصحيفة «واشنطن بوست»، انتقد ترامب ماي لعدم اتخاذ بريطانيا ما يكفي لكبح جماح إيران، ووجه إليها سيلاً من الأسئلة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واشتكى العلاقات التجارية الأوروبية الأميركية.

ووفقاً لمسؤولين أميركيين وأوروبيين تم إطلاعهم على المحادثة، فقد فوجئت ماي ومساعدوها بشكل خاص من سلوك ترامب في هذه المحادثة، على الرغم من تحملهم في ما مضى انتقاداته. وكثيراً ما تجادل ماي بأن إيران تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاقية النووية، على الرغم من خروج ترامب من الاتفاق، وإعادة بلاده فرض العقوبات على إيران. ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب الصحيفة بالتعليق على المكالمة الهاتفية التي تم الإبلاغ عنها.

وترتبط ماي بعلاقة مرتبكة مع ترامب، على الرغم من كونها أول زعيم أجنبي يزور ترامب في البيت الأبيض بعد أن أصبح رئيساً، إلا أن المقرّبين من ترامب يعتقدون أن هناك عدم انسجام «كيميائي» بين الاثنين.

وفي زيارته المملكة المتحدة في يوليو الماضي، أحرج ترامب ماي، منتقداً تعاملها مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال في مقابلة صحافية إنها «لم تستمع إليّ». ومع ذلك قدم لها اعتذاره وأغدق عليها الثناء.

- ترتبط ماي بعلاقة مرتبكة مع ترامب، على الرغم

من كونها أول زعيم أجنبي يزور ترامب في البيت

الأبيض بعد أن أصبح رئيساً.