بالصور.. أمطار وثلوج ورياح تضرب أوروبا

المصدر: روما - أ.ف.ب

تشهد دول أوروبية عدة أحوالاً جوية سيئة، منها إيطاليا، حيث قضى 11 شخصاً، في حين حرمت عشرات آلاف المنازل في هذه البلدان من التيار الكهربائي الثلاثاء.

وإضافة إلى الضحايا الخمس الذين سُجّلوا الإثنين الماضي، لقي رجل حتفه في فينيتو (شمال شرق) جراء سقوط شجرة، وقضى رجل إطفاء في منطقة ألتو أديجي (أديجي العليا) (شمال) أثناء قيامه بمهمة انقاذ. وأفادت السلطات الإيطالية بمقتل امرأة أيضاً جراء انهيار سيل من الوحول وصخور على منزلها في ترينتينو (شمال).

وبحسب الصحافة الإيطالية، هناك 170 شخصاً، بين سياح وموظفي فنادق، عالقون في ممر ستيلفيو (شمال) على الحدود بين إيطاليا وسويسرا، على ارتفاع يزيد على 2700 متر، بسبب التساقط الكثيف للثلوج.

وفي إقليم فريولي فينيتسيا جوليا (شمال شرق)، حرم 23 ألف شخص من التيار الكهربائي، وباتت مجموعة من الطرقات غير سالكة، حسب ما أفادت السلطات المحلية.

وأدت الأمطار الغزيرة التي ترافقها رياح بلغت سرعتها 180 كلم في الساعة، في بعض المناطق، إلى اضطرابات في حركة النقل.

وسُجّل مستوى تاريخي لـ«المياه المرتفعة»، الإثنين، في البندقية بسبب الأحوال الجوية السيئة بحيث بلغ 156 سنتيمتراً، ما أدى إلى إغلاق مؤقت لساحة القديس مارك.

وتعرضت مناطق أوروبية عدة للعواصف، ففي النمسا تطاير قسم من سقف الحصن الأثري في سالزبورغ، ليل الإثنين/‏الثلاثاء، بسبب رياح تجاوزت سرعتها 100 كلم في الساعة. كما فاض عدد من الأنهر في جنوب البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والرياح العاتية، ما أسفر عن انقطاع طرق مئات القرى التي غمرتها المياه.

وفي سلوفينيا لقي سائق (80 عاماً) وشخص كان برفقته (76 عاماً) حتفهما، بعد ظهر الثلاثاء، على طريق قرب بلدة ماريبور، بعدما تسبب انهيار أرضي بسبب سوء الأحوال الجوية في حادث سير.

وفي كرواتيا غمرت المياه ميناء رييكا، وتوقف العديد من الرحلات البحرية.

وفي مقاطعة تيسان السويسرية قطعت طرقات عدة، بعد ان غمرتها المياه أو سقطت عليها أشجار.

وفي فرنسا منعت الثلوج التي تساقطت في وسط البلاد اكثر من 2000 سيارة من التحرك، وحرمت 195 ألف منزل من الكهرباء.

وفي كورسيكا حُرم 21 ألف منزل من الكهرباء الثلاثاء وفي إسبانيا عرقل تساقط الثلوج شمالاً حركة السير، وبقي 4700 منزل دون تيار كهربائي الثلاثاء بحسب السلطات.

وفي جمهورية تشيكيا تأثرت حركة القطارات صباحاً جراء الرياح القوية التي اقتلعت أشجاراً سقطت على السكك الحديد، وحرم 30 ألف شخص من التيار الكهربائي، بحسب الشركة الوطنية للكهرباء.

• 170 شخصاً، بين سيّاح وموظفي فنادق، عالقون في ممر ستيلفيو (شمال) على الحدود بين إيطاليا وسويسرا.