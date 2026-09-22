ترامب يوقع اتفاقا مع الدنمارك وغرينلاند لتعزيز الأمن في القطب الشمالي

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتفاقا مع الدنمارك وغرينلاند يهدف إلى تعزيز أمن القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي، ليخفف التوترات بشأن دعواته المتكررة لأن تصبح غرينلاند جزءا من الولايات المتحدة.

ويأتي توقيع الاتفاق اليوم الثلاثاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بعد أيام من إعلان ترامب عن الاتفاق الذي يستهدف تعزيز الوجود العسكري الأميركي في الجزيرة الجليدية الشاسعة مع إبقائها تحت السيطرة الدنماركية. ولم تقدم الحكومات سوى تفاصيل قليلة عن الاتفاق قبل التوقيع.

وكان ترامب قد أعرب، لعدة أشهر، عن رغبته في أن تصبح غرينلاند جزءا من الولايات المتحدة وأصدر تهديدات بالاستيلاء على الجزيرة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي من الدنمارك، الحليف في حلف شمال الأطلسي (الناتو).