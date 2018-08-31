ترامب يتلقّى رداً قاسياً من رئيس جنوب إفريقيا

المصدر: ترجمة: عوض خيري عن «ذي ساوث أفريكان»

وجّه رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، صفعة لنظيره الأميركي، دونالد ترامب، بعد أن «دسّ» هذا الأخير «أنفه» في الجدل المحلي الخاص بنزع الأراضي عن البيض وتمليكها للسود، وكان الرد بالطريقة نفسها التي ردّ بها رئيس زمبابوي السابق، روبرت موغابي، الذي صادر أراضي المواطنين البيض ووزّعها على المزارعين المحليين.

وجاء رد رامافوزا على ترامب في تغريدة على «تويتر» تقول: «لا أدري ماذا يريد ترامب من أراضي جنوب إفريقيا، فهو لم يأتِ إلى هنا أبداً، وأنصحه بأن يحتفظ لنفسه بأميركا، ونحن سنحتفظ بجنوب إفريقيا لأنفسنا».

ويبدو أن رامافوزا استعار عبارات موغابي الذي ردّ على رئيس وزراء بريطانيا السابق، توني بلير، قائلاً له: «أرجوك احتفظ ببريطانيا لنفسك، ودعني أحتفظ بزمبابوي لنفسي».

وأضاف رامافوزا أن ترامب يجب أن يتعامل مع قضايا في بلده، مشيراً إلى التطهير العرقي الذي واجهه معظم الأميركيين الأصليين كنتيجة مباشرة للاستعمار الأبيض، قائلاً: «عندما أقابل ترامب سأقول له إنك أسوأ من ذلك، لأنه عندما جاء أسلافك إلى أميركا، وجدوا السكان الأصليين، وقاموا بإبادتهم».