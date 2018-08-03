تايلاند تطلب من لندن تسليمها رئيسة الوزراء السابقة ينغلوك شيناواترا

المصدر: بانكوك - أ.ف.ب

طلبت تايلاند من بريطانيا تسليمها رئيسة الوزراء السابقة، ينغلوك شيناواترا، التي أطاح بها انقلاب في 2014، وحكم عليها غيابياً، بعد ثلاث سنوات من ذلك، بالسجن خمس سنوات، كما ورد في رسالة إلكترونية للسلطات التايلاندية.

وتفيد الرسالة، التي وجهتها سفارة تايلاند بلندن، في الخامس من يوليو، إلى وزارة الخارجية البريطانية: «نطلب تسلم السيدة ينغلوك شيناواترا المواطنة التايلاندية التي تقيم، على حد علمنا، في المملكة المتحدة».

وأضافت أنها «ملاحقة لتنفيذ حكم مبرم بالسجن خمس سنوات صدر عن المحكمة العليا».

وكانت ينغلوك شيناواترا اتهمت «بالإهمال» في برنامج لدعم مزارعي الأرز، وفرّت من بلدها في أغسطس 2017 بينما كان عليها المثول أمام المحكمة العليا لسماع الحكم في قضيتها. وأصدرت حكمين قاسيين على مسؤولين آخرين دِيَنا في القضية نفسها، أحدهما وزير التجارة السابق بونسونغ تيريابيروم.

وبعد اختفاء ينغلوك شيناواترا، نفت المجموعة العسكرية الحاكمة أن تكون اتفقت معها لتنظيم هربها، لتترك الحرية للعسكريين لإعادة تنظيم الحياة السياسية. والنزاع بين العسكريين التايلانديين ونخب بانكوك وعائلة شيناواترا مستمر منذ نحو 10 سنين.

وفاز تاكسين شيناواترا وشقيقته ينغلوك في كل الانتخابات الوطنية منذ 2001. لكن النخب التقليدية والعسكرية والقضاة رأوا فيهما تهديداً للملكية وقاموا بإقالة كل حكوماتهما.

ويفترض أن تنظم انتخابات عامة مطلع 2019.