واشنطن - رويترز

قال الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، ​إن كل طفل في الولايات المتحدة سيحصل على سهمين في شركة «سبيس إكس» لأنشطة الفضاء والذكاء الاصطناعي ​التي يديرها، متعهداً بهدية تزيد قيمتها على 18 مليار دولار.

وكتب ماسك، في منشور مقتضب على منصة «إكس»، أن الأطفال سيحصلون على سهم واحد من الشركة، وسهم آخر منه شخصياً، من دون تقديم تفاصيل.

وقال ماسك، في منشور منفصل، إن أسهم «سبيس إكس» ستنقل الشهر المقبل.

وأضاف: «السهم الذي سيأتي مني مباشرة، سينقل عند انتهاء فترة التجميد الخاصة بي، خلال يونيو من العام المقبل».