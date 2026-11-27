أجرى الأمير ويليام أول زيارة له إلى مقر رئاسة الوزراء البريطانية في «داونينغ ستريت»، بصفته أحد أفراد العائلة المالكة البريطانية، منذ وفاة الملكة إليزابيث الثانية، في خطوة تعكس تطور حضوره في الحياة العامة، وتبرز ملامح الدور الذي يضطلع به باعتباره الملك المستقبلي لبريطانيا. والتقط أمير ويلز صوراً أمام الباب الأسود الشهير للمقر (رقم 10)، برفقة رئيس الوزراء، آندي بيرنهام، حيث عقد الجانبان اجتماعاً ناقشا خلاله عدداً من الأولويات والقضايا المشتركة، من بينها سبل معالجة أزمة التشرد.

وفي المقابل، أثارت الزيارة تساؤلات وانتقادات من منظمة «ريبابليك»، التي تدعو إلى إلغاء النظام الملكي واستبداله برئيس دولة منتخب، حيث حذر رئيسها التنفيذي، غراهام سميث، من انخراط ولي العهد البريطاني في الشؤون السياسية، قائلاً: «ينبغي على ويليام النأي بنفسه عن السياسة، كما يجب على بيرنهام تجنب الانخراط مع ويليام».

وخلال اللقاء الذي عقد في أجواء ودية داخل مكتب المقر (رقم 10)، جلس الأمير ورئيس الوزراء على أريكتين متقابلتين بجوار المدفأة، حيث رحب بيرنهام بضيفه قائلاً: «من الرائع استقبالك هنا»، ليرد الأمير ويليام: «شكراً لك، يسعدني وجودي هنا»، ويعد هذا اللقاء أول اجتماع رسمي يجمعهما بصفتهما رئيساً للوزراء وأميراً لويلز.

وتطرق الجانبان خلال محادثاتهما إلى زيارة الأمير ويليام إلى الهند، التي أجراها أخيراً في إطار الترويج لجوائزه البيئية المعروفة باسم «جائزة إيرث شوت» الهادفة إلى دعم المبادرات والحلول المبتكرة لمواجهة التحديات البيئية.

وقال الأمير ويليام إن الزيارة «سارت على ما يرام»، مستعرضاً تفاصيل الجوائز الخمس التي تمنح للمشروعات الفائزة، موضحاً أن كل فائز يحصل على التوجيه والإرشاد اللازمين، إلى جانب جائزة مالية تبلغ مليون جنيه إسترليني، بهدف مساعدته على تطوير مشروعه وتوسيع نطاق تطبيقه.

وشدد الأمير على أهمية التركيز على ابتكار أفكار وحلول «قابلة للنجاح تجارياً»، بما يمنحها «أكبر فرصة ممكنة للتحقق على أرض الواقع»، مؤكداً ضرورة أن تكون المبادرات البيئية قابلة للتطبيق والاستمرار، وليس مجرد أفكار نظرية.

من جانبه، أشاد بيرنهام بجهود الأمير في هذا المجال، قائلاً: «لقد قمت بعمل رائع فعلاً».

واستغرقت الزيارة نحو 50 دقيقة، تبادل خلالها الأمير ورئيس الوزراء، الحديث قبل مغادرتهما المبنى، حيث ظهرا معاً أمام الباب الشهير للمقر (رقم 10)، واختتما لقاءهما بمصافحة أخيرة، قبل أن يغادر ولي العهد البريطاني «داونينغ ستريت».

واكتسب الزيارة أهمية خاصة، باعتبارها مؤشراً على التطور المتواصل في الدور العام الذي يؤديه الأمير ويليام الذي يتولى مستقبلاً العرش، لاسيما في ظل تنامي مشاركاته في الملفات ذات الطابع الدولي، وظهوره في مناسبات تتجاوز الأدوار التقليدية لأفراد العائلة المالكة.

عن «لندن إيفنينغ ستاندارد»