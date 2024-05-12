كوريا الشمالية تكشف عن قاذفة صواريخ جديدة

أعلنت كوريا الشمالية أنها ستنشر في جيشها قاذفة صواريخ متعددة جديدة، عيار 240 ملليمتراً، وهو نظام أسلحة يعتقد أنه يستهدف منطقة العاصمة الكورية الجنوبية اعتباراً من هذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أمس، أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أشرف على اختبار إطلاق قذائف، يتم التحكم فيها، لنسخة تم تحديثها تقنياً، لنظام إطلاق الصواريخ المتعددة، عيار 240 ملليمتراً. وأضافت الوكالة أن قاذفة الصواريخ، التي تم تحديثها، مع قدرة كبيرة على الحركة، مجهزة بنظام آلي، للتحكم في النيران، وسيتم نشرها اعتباراً من عام 2024 حتى 2026.