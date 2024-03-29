منافس ترامب الجمهوري «يرمي المنشفة» ويرفض التصويت له

قال حاكم ولاية نيوجيرسي السابق، كريس كريستي، أول من أمس، إنه لن يتنافس ضد دونالد ترامب مع طرف ثالث في السباق الرئاسي لعام 2024. وتحدى كريستي الرئيس السابق للفوز بترشيح الحزب الجمهوري، لكنه خرج من السباق في يناير. وقد كان من أشد منتقدي ترامب خلال عملية الترشيح.

وقال للصحافيين: «أقدر التشجيع الذي تلقيته لمتابعة ترشيح طرف ثالث»، مضيفاً: «بينما أعتقد أن هذه محادثة يجب إجراؤها مع الشعب الأميركي، أعتقد أيضاً أنه إذا لم يكن هناك طريق للفوز - وإذا كان ترشيحي بأي شكل من الأشكال سيساعد دونالد ترامب على أن يصبح رئيساً مرة أخرى - فهذا ليس الطريق للمضي قدماً».

وقال في برنامج «ذا فيو» على قناة «أي بي سي» الشهر الماضي: «لدينا خياران فظيعان (ترامب وبايدن) من وجهة نظري». وقد قال الشيء نفسه تقريباً في لقاء مع القناة في فبراير. وقال حينها: «الشيء الوحيد الذي يمكنني أن أخبركم به بالتأكيد، هو أنني لا أعرف ما سأفعله في نوفمبر، لكنني لن أصوّت لدونالد ترامب، تحت أي ظرف من الظروف».

وفي تلك المقابلة ترك أيضاً الباب مفتوحاً أمام إمكانية الانضمام إلى حركة «ناو لابلز»، التي كانت تسعى إلى جذب العديد من المرشحين المحتملين للحصول على تذكرة من الحزبين لخوض الانتخابات ضد ترامب وبايدن في الخريف، ولم تنجح تلك الجهود حتى الآن.

وقال مصدر مقرّب من كريستي إنه أخذ الحركة على محمل الجد، لكنه اعتقد في النهاية أنه لا يوجد طريق قابل للتطبيق نحو الرئاسة، وأن ترشحه ضمن حزب ثالث يمكن أن يساعد في انتخاب ترامب. وعلى الرغم من أن كريستي قال إنه «إذا كان هناك وقت في حياتنا يمكن فيه لمرشح من حزب ثالث أن يحدث فرقاً، فأعتقد أن هذا هو الآن»، فإنه قال أيضاً، إن مثل هذا الجهد يجب أن يكون واقعياً. وتابع: «ما قلته في الماضي هو أنني يجب أن أرى طريقاً لأي شخص - وليس أنا فقط - لكن أعتقد أن أي شخص يقبل ذلك سيحتاج إلى رؤية طريق إلى 270 صوت مندوب انتخابي».