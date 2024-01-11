سائقو القطارات الألمان يضربون عن العمل مجدداً وسط استمرار النزاع حول الأجور

أدى إضراب سائقي القطارات في ألمانيا إلى توقف شبه تام لخدمات السكك الحديدية الخاصة بالركاب عبر البلاد، صباح أمس. وأعلنت شركة دويتشه بان الشركة القائمة على تشغيل القطارات الألمانية، أن موظفين عدة بدأوا إضرابهم الساعة الثانية صباحاً (01:00 بتوقيت غرينتش). وفي قطاع الشحن، بدأ الإضراب في السادسة مساء الثلاثاء.

وسيستمر الإضراب حتى السادسة مساء غد الجمعة. وقالت دويتشه بان «ستكون هناك قيود واسعة على الخدمات في الأقاليم، على الرغم من أن مداها سيختلف من منطقة لأخرى». وأخفقت الشركة في السابق في محاولة أخيرة للحيلولة دون تنظيم الإضراب أمام إحدى محاكم العمل. ويتزامن الإضراب مع تظاهرات المزارعين على مستوى البلاد، التي قد تؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في حركة النقل. وجرى الإعلان عن مسيرات وتظاهرات وإعاقة المرور عند الطرق المتفرعة من الطرق السريعة، ما يعني أن ركاب الضواحي يمكن أن يواجهوا يوماً مرهقاً في بعض الأماكن.

يشار إلى أن الإضراب في السكك الحديدية هو الثالث والأطول حتى اليوم في النزاع الجاري بشأن الأجور بين نقابة سائقي القطارات الألمانية (جي دي إل) والشركة المشغلة للقطارات، «دويتشه بان». كما طال إضراب نقابة (جي دي إل) شركة السكك الحديدية ترانسديف. ودعت «دويتشه بان» نقابة سائقي القطارات إلى العودة إلى طاولة التفاوض الثلاثاء. كما دعا وزير النقل فولكر فيسينج، الجانبين إلى التفاوض. وقال فيسينج لصحيفة «بيلد» الألمانية في تصريحات نشرت أمس، «يجب التوصل إلى سبيل يوافق عليه الطرفان، وهذا يعني التحدث معاً».