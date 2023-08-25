مارغوري.. يمينية متطرفة مرشحة لمنصب نائب ترامب حال فوزه بترشيح الحزب الجمهوري

قالت عضو الكونغرس اليمينية المتطرفة والمؤمنة بنظرية المؤامرة، مارغوري تايلور جرين، من ولاية جورجيا، إنها تعرف أن اسمها مدرج في قائمة الاختيارات المحتملة لمنصب نائب الرئيس لدونالد ترامب في حالة فوزه بترشيح الحزب الجمهوري العام المقبل.

وقالت جرين قبل أول مناظرة رئاسية للحزب الجمهوري «يجب أن أفكر في الأمر ملياً». متابعة «لقد تم الحديث عن هذا كثيراً، وأعلم أن اسمي مدرج في القائمة، لكن تركيزي الأكبر الآن هو خدمة المنطقة التي انتخبتني».

ونادراً ما كانت جرين، التي تم انتخابها عضواً في الكونغرس عام 2020، بعيدة عن الجدل أو الأضواء. وقد رددت نظريات المؤامرة وشككت في حوادث إطلاق النار في المدارس؛ كما أنها ضايقت الرئيس جو بايدن أثناء الخطب، وعرضت صوراً فاضحة لابنه هانتر بايدن، في جلسات الاستماع في الكونغرس، وواجهت بغضب الديمقراطيين والناشطين، بل ودخلت في خلافات علنية مع زميلتها الجمهورية، لورين بويبرت، من كولورادو.

ولم تكن جرين، الحليف البارز الوحيد لترامب في الكونغرس، الذي سافر إلى ويسكونسن، على الرغم من قرار الرئيس السابق بعدم حضور المناظرة الجمهورية. وكان مات جايتز، من فلوريدا حاضراً، أيضاً. وقالت جرين، وهي تجلس في ردهة الفندق، لصحيفة الغارديان، إنها تؤيد قرار ترامب بالابتعاد.

وأضافت «قلت له أن يتخطى ذلك.. إنها مضيعة لوقته».

وأردفت «لقد فاز بنسبة تزيد على 60%، في استطلاع تلو الآخر، في هذه الولاية والاستطلاع الوطني. إنها مضيعة كاملة لوقته أن يخرج على الخشبة ويكون مركزاً للهجمات، وهو لديه سجل مدته أربع سنوات كرئيس»، متابعة «لا يوجد لدى أي من هؤلاء الأشخاص (المرشحون الجمهوريون) على الخشبة أي شيء يمكن مقارنته به».

وقالت إن قرار ترامب بشأن مرشح لمنصب نائب الرئيس يعود له وحده، موضحة «لا أعرف من سيكون هذا الشخص، ولا أعتقد حتى أنه سيشارك في منصة المناقشة تلك. سأجادل في ذلك».

• مارغوري من ولاية جورجيا، تعرف أن اسمها مدرج في قائمة الاختيارات المحتملة لمنصب نائب الرئيس لدونالد ترامب في حالة فوزه بترشيح الحزب الجمهوري.