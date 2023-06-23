تجربة إيفانكا ترامب في البيت الأبيض كانت مؤلمة لعائلتها

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إن ابنته إيفانكا وصهره جاريد كوشنر لن يخدما في إدارته، إذا تم انتخابه رئيساً مرة أخرى في عام 2024، لأنه وجودهما كان «مؤلماً للغاية بالنسبة لعائلتهما» في المرة الأخيرة.

وأضاف «قلت، هذا يكفي للعائلة. تعرف لماذا؟» قال ترامب لمضيف قناة فوكس نيوز، بريت باير، في مقابلة بثت جزئياً يوم الاثنين «إنه أمر مؤلم للغاية بالنسبة للعائلة».

وكان ذلك عندما سأل باير ترامب عما إذا كان يخطط لإشراك ابنته وصهره في إدارة ثانية. واشتكى ترامب «لم يمر أحد بما مرت به عائلتي»، مضيفاً أن ابنته كانت «تحقق ثروة» من خلال «مجموعة ملابس ناجحة حقاً»، قبل أن يعينها واحدة من مستشاريه في البيت الأبيض. وتابع الرئيس السابق، «عندما فعلت هذا.. لقد شعرت (إيفانكا) نوعاً ما بأنها مضطرة لذلك».

وأغلقت إيفانكا ترامب علامتها التجارية التي تحمل الاسم نفسه، في يوليو 2018، مشيرة إلى التزامها بعملها في واشنطن وبعد انخفاض كبير في المبيعات. ولطالما واجهت هي وأفراد أسرتها انتقادات لتفادي تضارب المصالح من خلال الحفاظ على علاقاتهم التجارية أثناء شغل مناصب مؤثرة في البيت الأبيض.

وقالت العام الماضي، إنها لا تخطط للمشاركة في حملة والدها الرئاسية لعام 2024، وستركز بدلاً من ذلك على عائلتها، كما أعرب والدها عن تعاطفه مع نجله الثاني إريك ترامب، الذي كان مؤيداً بشكل كبير لوالده خصوصاً خلال حملات الأب الرئاسية والجهود المبذولة لقلب انتخابات 2020.