4 ناشطات سويسريات اجتزن 224 كيلومتراً مشياً للمطالبة بجهد مناخي أكبر

تجمّع آلاف الأشخاص في برن، أول من أمس، لاستقبال أربع ناشطات مناخيات اجتزن مشياً 224 كيلومتراً في مختلف أنحاء سويسرا للمطالبة بجهد أكبر في حماية المناخ.

وانطلقت في الأول من أبريل الجاري من جنيف «المسيرة الزرقاء» للنساء الأربع وهنّ: الأستاذة الجامعية جوليا شتاينبرغر، والمحامية إيرين فيتشتاين، وأخصائية الأمراض المعدية فاليري داكريمون، وعالمة السياسة باستيان غورشيل. وهدفت المبادرة إلى مطالبة السلطات السويسرية ببذل جهد أكبر لاحترام اتفاقية «باريس المناخية» الموقعة عام 2015.

وطالبت الناشطات في عريضة، عبر الإنترنت، بأن تجعل سويسرا «على رأس أولوياتها خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار النصف قبل سنة 2030، والوصول إلى الصفر الصافي بحلول سنة 2050».

ورافق مئات الأشخاص معظمهم من النساء الناشطات الأربع في مختلف مراحل مسيرتهنّ، بلغ عددهم في القسم الأخير منها، أول من أمس، نحو 150، بحسب وكالة «إي تي إس» للأنباء.

وكان في استقبالهنّ أمام مقريّ الحكومة والبرلمان في برن نحو 4000 شخص، على ما أوضحت الوكالة.

• هدفت المبادرة إلى مطالبة السلطات السويسرية ببذل جهد أكبر لاحترام اتفاقية «باريس المناخية» الموقعة عام 2015.

• طالبت الناشطات في عريضة، عبر الإنترنت، بأن تجعل سويسرا «على رأس أولوياتها خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار النصف قبل سنة 2030، والوصول إلى الصفر الصافي بحلول سنة 2050».