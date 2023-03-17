ميغان لن تحضر حفل تتويج الملك تشارلز الثالث

سيأتي الأمير هاري، المثير للجدل، وحده إلى المملكة المتحدة لحضور حفل تتويج والده الملك تشارلز الثالث في السادس من مايو المقبل، وفق ما ذكرته بعض التقارير.

وعلى الرغم من الجدل المستمر حول هاري وزوجته ميغان ماركل، فإن مصادر مقربة من القصر الملكي أكدت أنه تمت دعوة الزوجين إلى الحدث التاريخي، ولكن ميغان لن تحضره، وفق ما قاله بول بوريل العامل داخل القصر الملكي، والذي أضاف لمجلة «كلوزر»: «على الأرجح سيكون متعباً جداً لهما إذا حضرا الحفل، خصوصاً ميغان، فهل هما مستعدان لمواجهة الموسيقى؟ لا أعتقد أن ميغان شجاعة بما يكفي كي تحضر الحدث، إذ إنها يجب أن تنظر في أعين أفراد الأسرة الذين وجهت لهم انتقادات لاذعة، ولكني أعتقد أن هاري سيأتي وحده، وميغان أخبرته بأنها لن تستطيع أن تكون إلى جانبه إذا حضر هذا الحفل».

وأكد متحدث باسم هاري وميغان أنه تمت دعوة الزوجين، ولكنهما لم يؤكدا ما إذا كانا يريدان الحضور أم لا، وقال المتحدث «أستطيع التأكيد أن هاري تلقى رسالة من مكتب جلالة الملك تتعلق بحفل التتويج، ولن يتم الكشف عن قرار الزوجين في الحضور من عدمه في الوقت الحاضر».

وفي بداية الشهر الجاري قال بوريل، الذي كان رئيس الخدم لدى الأميرة ديانا، لصحيفة «ميرور» البريطانية، إنه يريد أن يلتقي الأمير هاري مع شقيقه ويليام. وادعى أن لديه أسراراً أطلعته والدتهما عليها، وهو يريد أن يطلعهما عليها.

وقال بوريل، الذي يصارع مرض السرطان الآن «بسبب المرض أصبحت أركز اهتمامي على إبلاغ الأميرين بأشياء قبل أن يفوت الأوان، وهو ما يتعين عليهما معرفته، وأعتقد أن ديانا قالت لي: بول، عليك أن تجعل هذا أولوية لك، عليك أن تذهب وترى طفليّ، وأعتقد أن ما سأقوله سيجعل الأميرين يرجعان إلى بعضهما بعضاً، وهو الأمر الذي كانت ديانا ترغب فيه بشدة، وسأخبرهما الحقيقة، ولا أبحث عن شيء بالمقابل».