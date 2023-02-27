احتمالات مشرقة

تعد احتمالات استغلال الناتو لوحدته الشاملة ضد روسيا مع استمرار الحرب مشرقة، إذا نظرنا إلى المستقبل. ومع ذلك، فإن التصدعات داخل حلف الناتو واضحة، وليس من المحتمل أن تحسم الدول الأعضاء الثلاثون كل خلاف، أو إنهاء كل انقساماتهم في ما يتعلق بحرب أوكرانيا. وسوف تكون مهمة صانعي السياسات الغربيين في ظل إصرارهم على منع استفادة موسكو من غزوها لدولة أوروبية مستقلة، هي إدارة هذه الانقسامات والحيلولة دون استغلال روسيا لها بنجاح في أساليب يمكن أن تلحق الضرر بسلامة الناتو وتلاحمه، فالناتو المتحد مهم لمستقبل سيادة أوكرانيا. ومع دخول الحرب عامها الثاني، ستعطي إدارة بايدن الأولوية للجهود الرامية لتعزيز الدعم لأوكرانيا.