إطلاق سراح «الثعبان» من سجنه في نيبال

قال مسؤولون في نيبال، أمس، إن السلطات ستفرج عن السفاح الفرنسي تشارلز سوبراج، الذي كانت قصته مصدر إلهام لمسلسل «الثعبان» من إنتاج هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، من أحد سجون البلاد.

وقال إيشواري براساد باندي، المسؤول بالسجن المركزي في العاصمة كاتماندو، إن سوبراج الذي يقضي عقوبتين في السجن مدى الحياة لإدانته بقتل سائحين اثنين في نيبال، سيتم الإفراج عنه بعد قضاء 19 عاماً في السجن، وفقاً لنظام المحكمة العليا.

وكانت المحكمة العليا أمرت أول من أمس، بإطلاق سراح سوبراج الذي يبلغ من العمر 78 عاماً قبل عام من إكماله فترة عقوبته.

وقال باندي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس: «سوف يتم الإفراج عنه حالما نتلقى خطاباً بذلك من محكمة مقاطعة بهاكتابور يخطرنا بعدم وجود أية قضايا معلقة ضده. وقد يحدث هذا في وقت لاحق اليوم أو غداً». وأضاف أنه سوف يتم تسليم سوبراج لسلطات الهجرة بعد الإفراج عنه.

وقال الناطق باسم المحكمة العليا بيمال بوديل، إن الأمر اتخذ على أساس تقدم سوبراج في السن، وحسن السيرة والسلوك، وتدهور حالته الصحية.

وقالت المحكمة العليا في حكمها إنه سوف يتعين على سوبراج مغادرة نيبال خلال 15 يوماً عقب إطلاق سراحه.

• سوبراج يقضي عقوبتين في السجن مدى الحياة لإدانته بقتل سائحين اثنين في نيبال.