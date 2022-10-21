اتهام رجل بإرسال تهديدات بقتل بايدن ونائب ديمقراطي وقاضٍ

أعلنت وزارة العدل الأميركية أنه تم توجيه اتهام إلى رجل من ولاية بنسلفانيا، أول من أمس، بتهمة التهديد بقتل الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس اللجنة المختارة لمجلس النواب للتحقيق في أحداث اقتحام الكابيتول في 6 يناير، النائب الديمقراطي بيني تومسون، وقاضٍ في المحكمة الجزائية الأميركية.

ويتهم ممثلو الادعاء الرجل بإرسال رسالة تشير إلى «الجمرة الخبيثة»، وتحتوي على ما بدا أنه «مسحوق أبيض» إلى مكتب تومسون الأسبوع الماضي، قبل أيام من عقد اللجنة جلسة الاستماع الختامية بشأن أعمال الشغب في الكابيتول، والتصويت لاستدعاء الرئيس السابق دونالد ترامب، وفقاً لموقع أكسيوس الإخباري.

وأشارت الرسالة «على وجه التحديد» إلى دور تومسون مع اللجنة، وهددت أيضاً عائلته والقاضي روبرت مارياني، وفقاً لبيان وزارة العدل.

ووفقاً لوزارة العدل، فإن تحقيقاً أجرته شرطة الكابيتول الأميركية خلص إلى أن «المسحوق الأبيض المصاحب للتهديدات لم يشكل خطراً فورياً على السلامة العامة».

خلص تحقيق أجرته شرطة الكابيتول إلى أن «المسحوق الأبيض المصاحب للتهديدات لم يشكل خطراً فورياً على السلامة العامة».