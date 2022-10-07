مغردون نيجيريون ينتقدون المرشح للرئاسة عبر تويتر

انتقد بعض النيجيريين مرشح حزب «مؤتمر كل التقدميين» الحاكم من أجل رئاسة الدولة بولا تينوبو لأنه نشر تسجيل فيديو يظهر نفسه وهو يقوم بالتدريب على الدراجة الثابتة ليثبت أنه لايزال حياً وبصحة جيدة. وذكرت صحيفة «صحارى ريبورترز» النيجيرية يوم الأحد الماضي، أن حاكم ولاية لاغوس السابق الذي يعاني المرض، عرض تسجيل فيديو له على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يتدرب على دراجة ثابتة، ويقول «كثيرون قالوا إني ميت، وادعى آخرون بأني انسحبت من الحملة الرئاسية، ولكن هذا لم يحدث. والحقيقة أني مازلت قوياً، وصحتي جيدة ومستعد لخدمة الشعب النيجيري من اليوم الأول»

وذكرت «صحارى ريبورترز» أن تينوبو غادر نيجيريا إلى لندن الأسبوع الماضي لرؤية أطبائه. وهذا ما دفع بعض المغردين إلى التساؤل عبر التواصل الاجتماعي عن أسباب سفره إلى لندن، إذا كانت صحته جيدة وكان قوياً وفق ما يدعي.

ولم يحضر تينوبو حفلاً أقيم في مدينة أبوجا الخميس الماضي، من أجل قيام المرشحين للرئاسة بالتوقيع على اتفاق سلام. ومثّله في الحفل صديقه كاشيم شيتيما. وتساءل أحد مستخدمي تويتر قائلاً «لماذا يسافر أصلاً إلى لندن، إذا كان قوياً وصحته جيدة؟» وقال مستخدم آخر لتويتر إنه من الأفضل أن يخاطب تينوبو الأمة عن برنامجه السياسي، بدلاً من الحديث عن صحته وقوته، وأضاف «أليس من المنطقي أن تخاطب النيجيريين وتبلغهم عن أسباب سفرك إلى لندن، بدلاً من أن ينشر تسجيل الفيديو؟ لماذا لم يحضر حفل توقيع اتفاق السلام؟ حتى لو قلت لنا إنك لم تحضر لأنك كنت مستغرقاً في التفكير حول خطط المستقبل، ولكن قل أي شيء»

وقال مستخدم آخر على تويتر «هل سيكون ركوب هذه الدراجة لمدة سبع ثوان إشارة على قوة وصدقية الحكم؟ نيجيريا تستحق شخصاً ذا رؤية وبصيرة، لجعلها عملاقاً اقتصادياً عن طريق الحكم الرشيد» وأضاف «نريد منه بدلاً من ركوب الدراجة أن يعقد مؤتمراً صحافياً حياً على واحدة من محطات التلفزة في الدولة. نحن نريد مشاهدته وهو يتحدث عن خططه للنيجيريين. ونريده أن يحضر الفعاليات، وأن يمسك الميكروفون بقوة وهو يتحدث».

وفي عام 2021 وحده أمضى تينوبو نحو 80 يوماً في المشافي، في كل من فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وخضع لعمليات جراحية عدة، نظراً إلى أن المشافي في نيجيريا أحوالها سيئة وغير مزودة بالأجهزة والمعدات الملائمة، نتيجة إهمال حكومة حزب مؤتمر كل التقدميين لها.

ويسير تينوبو حالياً على خطى الرئيس الحالي محمد بخاري، الذي أمضى مئات الأيام في عطل مرضية في المملكة المتحدة لإجراء الفحوص والعلاج، منذ وصوله إلى السلطة في عام 2015.

يسير تينوبو حالياً على خطى الرئيس الحالي محمد بخاري، الذي أمضى مئات الأيام في عطل مرضية في المملكة المتحدة لإجراء الفحوص والعلاج