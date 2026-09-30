«دي بي ورلد» تستثمر 25.7 مليار درهم في نيجيريا

أعلنت «دي بي ورلد» توقيع مذكرات تفاهم لتطوير ميناء «Gateway» البحري العميق والمنطقة الاقتصادية الخاصة في ولاية أوغون النيجيرية، باستثمارات أولية تبلغ 25.7 مليار درهم (7 مليارات دولار).

ويشمل المشروع تطوير ميناء برصيف يمتد أربعة كيلومترات وغاطس يصل إلى 18 متراً، إلى جانب منطقة اقتصادية خاصة تبلغ مساحتها نحو 10 آلاف هكتار، مخصصة للمصانع والمستودعات ومنشآت المعالجة والشركات الموجهة للتصدير. ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 50 ألف وظيفة، ويدعم التصنيع والتصدير والخدمات اللوجستية في الولاية، ضمن منظومة تربط الميناء بالمنطقة الاقتصادية والبنية التحتية متعددة الوسائط.

ويأتي المشروع في إطار توسع «دي بي ورلد» في تطوير منظومات متكاملة تجمع بين الموانئ والمناطق الاقتصادية والخدمات اللوجستية، بهدف دعم حركة التجارة والتصنيع والتصدير في الأسواق التي تعمل فيها.