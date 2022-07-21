حرائق الغابات تستعر قرب أثينا وتضرّر منازل وإخلاء مستشفى

المصدر: أثينا - رويترز

اندلع حريق غابات أجّجته رياح عاتية في منطقة بينتيلي الجبلية بالقرب من أثينا صباح أمس، ما أدى إلى احتراق منازل ودفع السلطات إلى إصدار أوامر بإخلاء تسع مناطق على الأقل ومستشفى.

وغطت سحب كثيفة من الدخان السماء فوق جبل بينتيلي، حيث اندلع الحريق ليل الثلاثاء، على بعد نحو 27 كيلومتراً شمال وسط أثينا. وقالت فرقة الإطفاء إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وانتشر نحو 485 من رجال الإطفاء، و120 عربة إطفاء، لمحاولة إخماد النيران التي كانت مشتعلة على جبهات عدة. وألقت أكثر من سبع طائرات هليكوبتر وطائرات أخرى المياه على ألسنة اللهب، لكنها أوقفت عملياتها ليلاً لأسباب تتعلق بالسلامة.

وقالت المتحدثة باسم إدارة الإطفاء، يانيس أرتوبيوس، في بيان تلفزيوني: «كانت ليلة صعبة»، مضيفة أن سرعة الرياح تجاوزت 80 كيلومتراً في الساعة. وأضافت «بسبب شدة الرياح وسرعتها، تغير اتجاه النيران باستمرار طوال الليل، ما جعل مكافحتها في منتصف الليل أكثر صعوبة». وقالت السلطات المحلية إن النيران أحرقت بعض المنازل في منطقة باليني. ولم تؤكد فرقة الإطفاء هذه المعلومات. وأمرت السلطات بإخلاء تسع مناطق، بما في ذلك باليني وجيراكاس. كما تم إخلاء مستشفى ومرصد أثينا الوطني كإجراء احترازي. وتوقفت حركة المرور على الطرق المؤدية إلى بينتيلي، وساعدت الشرطة 600 ساكن على الأقل في إيجاد طريقهم للخروج من المناطق التي تجتاحها الحرائق.

بسبب شدة الرياح وسرعتها، تغيّر اتجاه النيران باستمرار طوال الليل، ما جعل مكافحتها في منتصف الليل أكثر صعوبة. أحداث وصور حكايات سياسية

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