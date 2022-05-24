عرائس في أميركا يُقبلن على الفـساتين المستعملة والأزهار الاصطناعية

المصدر: ترجمة: مكي معمري «كريستيان ساينس مونتور»

لاتزال صناعة حفلات الزفاف تعاني الركود في الولايات المتحدة، بسبب تداعيات الجائحة، لكن مجموعة متزايدة من العرائس تدفع باتجاه تغييرات أكثر استدامة من الطريقة التي يدعون بها الضيوف إلى الطعام الذي يقدمونه والملابس التي يرتدونها. ويقدر المسؤولون في شركة «ذا نوت»، المتخصصة في تنظيم حفلات الزفاف، أن أكثر من ثلثي مستخدمي موقعهم، البالغ عددهم 15 ألفاً، قاموا أو خططوا لدمج لمسات صديقة للبيئة في زيجاتهم، بما في ذلك الديكور المستعمل وتقليل هدر الطعام وتجنب استخدام المنتجات لمرة واحدة.

وبعد عامين من الفوضى في صناعة الزفاف، تضاعفت عمليات البحث على موقع «بينترست» عن حفلات الزفاف التي ازدهرت في الآونة الأخيرة، وزاد الاهتمام بإعادة استخدام أفكار فساتين الزفاف، وفقاً لتقرير اتجاهات الزفاف في الموقع لعام 2022. وقالت شركة «بوش مارك» العملاقة، إن الطلب على فساتين الزفاف المستعملة في أعلى مستوياته على الإطلاق، خصوصاً تلك التي تبلغ كلفتها 500 دولار أو أكثر.

وقالت الموظفة في «ذا نوت»، لورين كاي، إن المزيد من الأماكن ومتعهدي الطعام وغيرهم من أصحاب المهنة لاحظوا ذلك، موضحة أن «كثيراً من مزودي الخدمات يثقفون أنفسهم ليكونوا أكثر استدامة في محاولة لتلبية الطلب». وتابعت «إننا نشهد اهتماماً في جميع المجالات، وتقديراً أكبر بكثير لمسألة الاستدامة».

وعلى سبيل المثال، توفر «بورود بلومز» الأزهار الحريرية بدلاً من الأزهار المقطوفة حديثاً، والتي غالبا ما تسافر مسافات طويلة ويتم ترتيبها باستخدام رغوة غير قابلة لإعادة التدوير. بينما تؤجر «إنورا» طرحة العرائس، وتبيع «فيرتيرا» الأوعية والألواح المصنوعة من سعف النخيل المتساقط، بينما يستخدم «بولين»، وهو متجر نباتات في بروكلين، أواني قابلة للتحلل، في وقت يتحول فيه المزيد من الأزواج إلى النباتات بدلاً من الزهور المقطوفة.

مستلزمات خضراء

وفي غضون ذلك، تقدم «بايبر كالتشر» دعوات وبطاقات الاستقبال باستخدام ورق معاد تدويره. وبالنسبة إلى آنا ماسييلو، البالغة من العمر 28 عاماً، يعد الحصول على مستلزمات «خضراء» لحفل زفافها، في 28 مايو، امتداداً لنمط حياة أكثر ملاءمة للمناخ تبنتها قبل سنوات، بعد انتقالها إلى البرتغال للحصول على درجة الماجستير في الاستدامة البيئية.

وفي ذلك تقول ماسييلو، «لقد بدأت حقاً في التعرف إلى تغير المناخ والتأثيرات الحقيقية له، وأسمع الكثير عنها؛ ولكن في بعض الأحيان يكون الأمر محيراً للغاية، لدرجة أننا قررنا عدم معرفة المزيد أو فهمه». وتابعت «لقد قررت للتو أنه حان وقت العمل».

وبدأت رحلتها في وسائل التواصل الاجتماعي، وجمعت أكثر من 70 ألف متابع على «تيك توك»، ونحو 40 ألف متبع على «إنستغرام»، لتحديثاتها المنتظمة على حياتها والتخطيط لحفل زفافها.

وفستان زفاف ماسييلو المصبوغ طبيعياً من الخزامى، والمكون من تنورة طويلة وقميص متناسق، مصنوع من الكتان، كما أن السروال والقميص اللذين سيرتديهما خطيبها مستعملان، فيما يعود الخاتمان اللذان ستبادلانهما لأجدادهما. وفي هذه الأثناء، قام العريس بنحت تذكار الخطوبة من شجرة زرعها والداها عندما ولدت. وتمت مشاهدة مقطع الفيديو الخاص بها أكثر من 12 مليون مرة.

وسيقوم 50 ضيفاً بإلقاء قصاصات ورق مثقوبة من الأوراق المتساقطة في حفل سيقام في الهواء الطلق. وسيشمل الديكور الخشب والجِرار الزجاجية المستعملة والنباتات من الحديقة. وبدلاً من السلع الورقية، يستخدم الزوجان البديل الرقمي.

تعليقات سلبية

للمساعدة في التخلص من بصمة الكربون الناتجة عن رحلات بعض الضيوف بالطائرة، تخطط آنا ماسييلو وخطيبها لزراعة الأشجار. ولم تكن جميع التعليقات إيجابية حيال ما تفعله ماسييلو؛ فقد سخر البعض من جهودها، على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها تبنت هذا الخيار. وفي ذلك قالت «عندما بدأت المشاركة ورأيت أنها أثرت في الكثير من الناس، بينما كان رد فعل آخرين سلبياً للغاية، قلت في نفسي: حسناً، هذا يثير مشاعر الناس حقاً. يجب أن أتحدث عن ذلك وأنا مسرورة بهذا».

• 70000

متابع على «تيك توك» مهتمون بما تقوم به آنا ماسييلو وحفل زفافها.

• قالت شركة «بوش مارك» العملاقة، إن الطلب على فساتين الزفاف المستعملة في أعلى مستوياته على الإطلاق، خصوصاً تلك التي تبلغ كلفتها 500 دولار أو أكثر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news