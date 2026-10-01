رئيس الدولة يحضر أفراح الكمدة والبواردي

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة زفاف محمد سعيد محمد الكمدة إلى كريمة محمد أحمد البواردي.

كما حضر الحفل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

وهنأ سموهما العريس وذويه متمنيين له حياة أسرية سعيدة وهانئة.

كما حضر الحفل الذي أقيم في " قاعة إرث - أبوظبي " وتخللته عروض من الفنون الشعبية الإماراتية واللوحات التراثية، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من المسؤولين والمدعوين.