الخوف من المناطق المكشوفة يعتري كبير أمناء وزارة الخزانة البريطانية

المصدر: ترجمة: عوض خيري ■ عن «الغارديان»

رفض كبير أمناء وزارة الخزانة البريطانية، سايمون كلارك، المشاركة في الصورة التقليدية قبل إجازة الميزانية، والتي تجمع طاقم الوزارة مع وزير الخزانة، ريشي سوناك. وبرر كلارك ذلك بأنه يعاني الخوف من الأماكن المكشوفة. وقال إن الحالة «تجعلني لا أشعر بالراحة في بعض الأماكن المفتوحة».

ولم يظهر كلارك مع زملائه في الصورة التي تم التقاطها في الساحة الأمامية في 10 داوننغ ستريت، لكنه أرسل صورة تجمعه مع الوزير من داخل مكاتب 10 داوننغ ستريت، وأرفق معها تغريدة تشرح سبب تغيبه.

الخوف من الأماكن المكشوفة هو الخوف من الوجود في أماكن قد يكون فيها الهروب صعباً، أو قد لا تكون المساعدة متاحة إذا ساءت الأمور، وفقاً لمصادر هيئة الصحة البريطانية. وقد ينجم مثل هذا الخوف من الوجود في الأماكن المفتوحة، أو السفر في وسائل النقل العام، أو زيارة أماكن معينة أو مغادرة المنزل.

وغرّد كلارك: «أتطلع حقاً إلى شرح الميزانية، ومراجعة الاتفاق جنباً إلى جنب مع الوزير. لن أكون بالخارج لالتقاط الصور في داوننغ ستريت، لأنني مصاب برهاب الأماكن المكشوفة، والذي يمنعني من الشعور بالراحة، لكني سأكون مشغولاً في البرلمان وفي البلاد، خلال الأيام المقبلة».

وأضاف في تغريدته «اليوم يتعلق الأمر برمته بلحظة رئيسة بالنسبة للمملكة المتحدة، ولدينا قصة مهمة نرويها عن الاستثمار في خدماتنا العامة والبنية التحتية، والتعافي الاقتصادي، والارتفاع في المدخولات، وهذه هي القضايا التي أفخر بمناقشتها اليوم».

وكان كلارك سابقاً وزيراً في الحكومة المحلية، واستقال في عام 2020 متذرعاً بأسباب شخصية يُفهم أنها تتعلق بحياته العائلية. وقبل ذلك المنصب، شغل هذا النائب المحافظ عن ميدلسبره ساوث وشرق كليفلاند، منصب وزير الخزانة.

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