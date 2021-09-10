ترامب معلقاً رياضياً لمباراة ملاكمة تقام بمناسبة أحداث 11 سبتمبر

المصدر: ترجمة:ع- خ ■ عن «سكاي نيوز»

من المتوقع أن يعلق الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، وترامب الابن، على إحدى مباريات الملاكمة التي ستقام في الذكرى الـ20 لأحداث 11 سبتمبر، حيث كان ترامب، قبل أن يصبح رئيساً، معلقاً رياضياً مرموقاً، وعمل أيضاً مستشار أعمال للملاكم الشهير، مايك تايسون، وروج لمجموعة من أكبر المنافسات الرياضية والأسماء في العالم، في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات.

وسيعلّق ترامب على مباراة بين الملاكمين إيفاندر هوليفيلد وفيتور بلفور في هوليوود بفلوريدا، وقال: «أحب الملاكمين الرائعين والمنافسات الكبيرة»، وأضاف: «أتطلع إلى ليلة السبت، لمشاركة أفكاري في الصف الأول من الحلبة، لن يرغب أحد في تفويت هذا الحدث الخاص».

وتم إطلاق اسم «مباراة الوزن الثقيل الأكثر إثارة لهذا العام» على الحدث، ويقول موقع «فيتي تي في»، الذي يروج للمباراة، إن هذا الحدث سيكون على الهواء مباشرة. ومنذ انتهت رئاسة ترامب المثيرة للجدل، في يناير، لم يظهر علناً في كثير من المناسبات.

ولمشاهدة المباراة على المشاهد أن يدفع 49.99 دولاراً (36.29 جنيهاً إسترلينياً) في أميركا الشمالية، و13.99 دولاراً (9.99 جنيهات إسترلينية) في المملكة المتحدة. ومن المتوقع أن تقام يوم السبت، في الذكرى الـ20 للهجمات الإرهابية في نيويورك وفرجينيا وبنسلفانيا، وأودت بحياة ما يقرب من 3000 شخص.

وأثار هذا الزعيم العالمي السابق السخرية بعد إعلانه عن المباراة وعزمه التعليق عليها. كتب مؤلف كتب الملاكمة الأسترالي، أليكس مكلينتوك على «تويتر»: «إذا شعرت يوماً أن الأمور تسير بشكل سيئ، تذكر أن دونالد ترامب انتقل من رئيس الولايات المتحدة إلى معلق مباراة ملاكمة جديدة في فلوريدا بين شابين، بعد أقل من تسعة أشهر من تخليه عن الرئاسة».

كان ترامب، قبل أن يصبح رئيساً، معلقاً رياضياً مرموقاً، وعمل أيضاً مستشار أعمال للملاكم الشهير، مايك تايسون.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news