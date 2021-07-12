رئيس البرلمان الألماني يدعو إلى زيادة نفقات الدفاع الخاصة ببلاده
دعا رئيس البرلمان الألماني «بوندستاغ»، فولفجانج شويبله إلى زيادة نفقات الدفاع الألمانية، وذلك بالإشارة إلى أنشطة روسيا والصين. وقال لصحيفة «بيلد أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس: «يجب علينا مواجهة تسليح روسيا والصين، تماماً مثلما يتعين علينا حماية الفضاء الإلكتروني في مواجهة أي هجمات (إلكترونية) ومكافحة الإرهاب، هذا له الأولوية».
وتابع شويبله: «يتعين علينا المضي قدماً في النفقات الخاصة بالدفاع، من أجل الوصول إلى هدف حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بإنفاق 2% من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع»، يشار إلى أن دول (ناتو) ملتزمة بالعمل على الوصول إلى إنفاق 2% من إجمالي الناتج المحلي لكل دولة على الدفاع. وكانت نسبة نفقات ألمانيا على الدفاع بلغت، أخيراً، 1.56% من إجمالي الناتج المحلي لها على الدفاع.
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