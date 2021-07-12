رئيس البرلمان الألماني يدعو إلى زيادة نفقات الدفاع الخاصة ببلاده

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

دعا رئيس البرلمان الألماني «بوندستاغ»، فولفجانج شويبله إلى زيادة نفقات الدفاع الألمانية، وذلك بالإشارة إلى أنشطة روسيا والصين. وقال لصحيفة «بيلد أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس: «يجب علينا مواجهة تسليح روسيا والصين، تماماً مثلما يتعين علينا حماية الفضاء الإلكتروني في مواجهة أي هجمات (إلكترونية) ومكافحة الإرهاب، هذا له الأولوية».

وتابع شويبله: «يتعين علينا المضي قدماً في النفقات الخاصة بالدفاع، من أجل الوصول إلى هدف حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بإنفاق 2% من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع»، يشار إلى أن دول (ناتو) ملتزمة بالعمل على الوصول إلى إنفاق 2% من إجمالي الناتج المحلي لكل دولة على الدفاع. وكانت نسبة نفقات ألمانيا على الدفاع بلغت، أخيراً، 1.56% من إجمالي الناتج المحلي لها على الدفاع.

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