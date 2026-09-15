الخميس: مجلس التعاون الخليجي "اختفى" خلال الأحداث الأخيرة

أكد الكاتب والمحلل السياسي عبدالعزيز الخميس أن الأحداث الأخيرة كشفت «هشاشة المنظومة الخليجية»، معتبراً أن دول المجلس لا تزال تفتقر إلى منظومة موحدة قادرة على التحرك السياسي والدفاعي المشترك خلال الأزمات الكبرى، مشدداً على أن مجلس التعاون الخليجي اختفى تماماً أثناء الأزمة الإيرانية.

وقال خلال جلسة بعنوان «عندما يتغير العالم.. أين يقف الخليج؟»، ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي المنعقدة في دبي، إن الأزمة كشفت أن المنظومة الخليجية «غير موحدة»، وأنه لا يوجد ما يمكن وصفه بـ«العمق الخليجي» أو «الأخ الأكبر»، كما أظهرت، في الوقت ذاته، الأهمية المتزايدة لدول الخليج بالنسبة إلى العالم.

وأشار الخميس إلى أن بعض دول الخليج استطاعت خلال الأزمة «كسر المعادلة» التي كانت تنظر إلى دول المنطقة باعتبارها دولاً هشة لا تستطيع الدفاع عن نفسها وتنتظر الحماية الغربية.

وشدد على أن ما جرى أثبت أهمية بناء منظومة دفاعية خليجية مستقلة، لا تعتمد فقط على النفط أو التحالفات الخارجية، معتبراً أن الاعتماد على التحالفات وحدها يمثل خياراً هشاً في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.

وشدد على أن الأزمة أظهرت غياب العمل الخليجي الموحد، والوضع الراهن أثبت أهمية بناء منظومة دفاعية مشتركة، قائلاً إن دول الخليج تحركت «بشكل منفرد»، وإن مجلس التعاون الخليجي «اختفى تماماً أثناء الأزمة الإيرانية»، ولم يظهر، بحسب تعبيره، كمنظومة سياسية موحدة أو كنظام دفاعي مشترك.

وأشار إلى عدم تفعيل منظومة الدفاع الخليجية المشتركة، قائلاً إن «درع الجزيرة اختفى»، كما أشار إلى عدم تفعيل عدد من الاتفاقات الدفاعية والأمنية بين دول الخليج خلال الأزمة.

وأشاد الخميس بالدور الذي قامت به دولة الإمارات بتحركات سياسية ودبلوماسية، كما أشار إلى الدعم العسكري والسياسي الذي قدمته الإمارات لدول الخليج، لكنه اعتبر في المقابل أن ذلك لم يتحول إلى «عمل خليجي موحد».