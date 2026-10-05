حمدان بن محمد يترأّس الاجتماع الثالث لمجلس الدفاع للعام 2026

ترأّس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الاجتماع الثالث لمجلس الدفاع للعام 2026، حيث اطّلع سموّه على مستجدات عدد من الملفات والبرامج المرتبطة بتطوير منظومة العمل الدفاعي.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات شملت خطط التطوير والتحديث في مختلف المجالات الدفاعية، إضافة إلى استعراض المبادرات والبرامج الرامية إلى الارتقاء بمستوى الجاهزية العملياتية، وتطوير القدرات البشرية والتقنية، كما تم بحث عدد من المشاريع والمبادرات المستقبلية التي تدعم أولويات وزارة الدفاع خلال المرحلة المقبلة.