قرقاش: الثقة في إيران تضررت.. ومنظومة دفاعنا أبهرت العدو قبل الصديق

أكد الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، أن الثقة مع إيران تضررت، ولا يمكن ترميمها عبر التصريحات فقط وإنما عبر السلوك.

وشدد في كلمة له خلال ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الثالث عشر الذي نظمه مركز الإمارات للسياسات في أبوظبي على أن حرية الملاحة لا يجب أن تصبح أداة للتلاعب الاقتصادي، ويجب احترام هذه الممرات ولا يجب أن تعتمد إدارة هذه الممرات على ما تفعله أطراف دون أخرى.

وأشار إلى "أننا خرجنا أقوى من أزمة الحرب، وسنواصل الدفاع عن أمننا وشراكاتنا وسعينا للأمن والاستقرار، منوها بالرؤية الاستراتيجية الاستباقية لدولة الإمارات وللمؤسسة الدفاعية التي مكّنت الدولة من بناء منظومة دفاعية متكاملة أبهرت العدو قبل الصديق.

وذكر أن إن الحرب مثلت اختباراً لقدرتنا الدفاعية ومقومات صمودنا، وكان أداء قواتنا العسكرية مشرفاً وأظهرت مهنية واحترافية كبيرة في الدفاع عن أراضينا وشعبنا

ولفت إلى أن الدرس الأعمق الذي أدركناه هو أن أمننا القومي يكمن في قدرتنا على الدفاع عن أنفسنا، وأظهرت الإمارات أنها لم تكن الحلقة الأضعف في المعادلة الأمنية للمنطقة، مشيرا إلى أن أحد أهم الدروس المباشرة للحرب الأخيرة أننا لا نواجه خياراً بين الدبلوماسية والردع، وإنما الاثنين معا.

وقال إن إيران بهجماتها تسببت في أزمة ثقة، وقوضت أي علاقات ثابتة ومستقرة مع جيرانها، مضيفا إن هذه الحرب واستمرار هذه الأزمة يمثل أكبر اختبار واجهته الإمارات منذ تأسيسها في 1971، وهي من أكبر التحديات التي واجهتها منطقة الخليج، وتابعاتها تتعدى الاعتبارات العسكرية.

اعتبر أن هذه الحرب كانت اختباراً ليس فقط لقدرتنا الدفاعية، وإنما قدرتنا على الصمود والتعافي السريع، مؤكدا أن الإمارات العربية المتحدة واجهت ما حدث بقوة، وكانت قد استخلصت دروساً قيمة.

وأشار إلى أن الحرب بطبيعة الحال كان لها تكلفة، مثل التعطيل الاقتصادي والضغط الأمني والعواقب واسعة النطاق التي كانت قد حتمت انتباهاً واهتماماً.

لا يجب أن نقلل من أهمية ما حدث، ولا أن نسمح لها بأن تؤثر على الصورة العامة، والإمارات أظهرت أن لها قوة مؤسسية واستراتيجية مستدامة.

وأضاف أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، قاد المرحلة بحكمة ووضوح وحزم، واستطاع توجيه الدولة خلال ظروف استثنائية بما عزز مكانة الإمارات ورسخ الثقة الدولية بها، منوها بالأداء المتميز للقوات المسلحة وأنظمة الدفاع الجوي جسد ثمرة عقود من الاستثمار في الكفاءات الوطنية والتكنولوجيا المتقدمة والشراكات الاستراتيجية.

وذكر أن أحد أهم الدروس التي أفرزتها الأزمة يتمثل في أن حماية السيادة الوطنية مسؤولية تقع أولاً على عاتق الدولة وقدرتها الذاتية على الدفاع عن مصالحها وأمنها، مع أهمية تعززيها بالشراكات الموثوقة.

وأشار إلى أن "الإمارات يجب أن تواصل الدعوة إلى الحل الدبلوماسي، وستكون قادرة على أن تسهم في هذا التوازن الإقليمي في المنطقة"، مشيرا إلى أنه "من المبكر أن نقيّم أثر الانتخابات النصفية في واشنطن فيما يخص علاقتها بإدارة هذا النزاع، لكننا نأمل أن يكون ذلك داعماً للحلول الدبلوماسية التي يمكن أن تضمن سلاماً واستقراراً مستدامين في المنطقة".