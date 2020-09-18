تحويل منازل مهجورة في اليابان إلى بيوت مذهلة

المصدر: ترجمة-م.م عن «جابان تايمز»

مع استمرار انخفاض عدد سكان اليابان وابتعاد السكان الشباب عن المدن والبلدات الأصلية، للعيش والعمل في المدن الكبرى، بات هناك المزيد من المنازل المهجورة، المعروفة باسم «أكيا» (حرفياً «المنازل الشاغرة»)، في جميع أنحاء البلاد.

ومع ذلك، فإن منزلاً مهجوراً هو فرصة جيدة لشخص آخر، إذ يمكن في كثير من الأحيان، شراء هذه المنازل بأسعار رخيصة. وإذا كان لدى المشتري مهارات التجديد، مثل مستخدم شارك تجربته على «تويتر»، فيمكن تغيير هذه المباني القديمة بالكامل، ومنحها فرصة جديدة تماماً للحياة. وتضمنت إحدى عمليات التجديد التي أجراها مستخدم، يدعى راي، والتي أذهلت الجميع أخيراً، منزلاً مهجوراً، تم شراؤه مقابل خمسة ملايين ين، فقط، (47312 دولاراً أميركياً). وتُظهر صورتان المنزل قبل وبعد التجديد. ويقول راي إن كلتا الصورتين تم التقاطهما في المكان نفسه «ولكن كما ترون، فقد تم استبدال الغرف الصغيرة والضيقة التي كانت موجودة في الماضي بمساحة أكبر وحديثة ومفتوحة في عملية التجديد».

وبلغت الكلفة الإجمالية للتحول نحو 50 ألف دولار. وعلى الرغم من أن راي لم يكشف عن الموقع الدقيق للمنزل، إلا أنه يقول إنه يقع في اليابان.

وقام راي بتجديد مئات المنازل الشاغرة، وغالباً ما تساعد تجديداته الحديثة المالكين ووكلاء العقارات على بيع المنازل القديمة، التي سيكون من الصعب طرحها في السوق. وتظهر بعض مشروعاته الأخرى تحولات رائعة للمطبخ. ويقول الكثير من المتابعين إن راي حمّسهم لشراء بيت مهجور ومن ثم العمل على تجديده ليصبح منزل أحلامهم، وبأسعار مقبولة. ومع وجود معروض كبير من المنازل المهجورة، يبدو أن هذا الحلم بات سهل التحقيق.

- جدّد راي مئات المنازل الشاغرة، وغالباً ما تساعد تجديداته الحديثة المالكين ووكلاء العقارات على بيع المنازل القديمة.

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