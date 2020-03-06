«حاوية شحن» للإيجار مقابل 200 جنيه إسترليني في الليلة

المصدر: ترجمة:مكي معمري ■عن «ذا صن»

باتت غرفة جديدة وغير عادية جاهزة للإيجار على موقع «إيرنب» الشهير قبل نحو أسبوعين. إنها حاوية شحن تم تحويلها إلى غرفة فندقية ووضعت في موقع سياحي جميل في اسكتلندا. ويحتوي «الصندوق الفولاذي»، بطول 10 أقدام، على موقد يعمل بالحطب وأريكة خشبية يمكن تحويلها إلى سرير. ويشمل سعر الغرفة البالغ 200 جنيه استرليني في الليلة الواحدة، خمسة لترات من الماء وورق حمام وبعض الشاي والقهوة، ومجموعة من الأطعمة المعلبة والمجففة، بالإضافة إلى مواد التنظيف. ويجب على المستأجرين إحضار كيس للنوم معهم.

وتتمتع الحاوية «المجهزة حسب الطلب»، بإطلالة على بحيرة جميلة، ويتم تأجيرها من قبل مكتب «كاريك كاسل» العقاري، إلا أن بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وصفوا الغرفة الحاوية بأنها باهظة الثمن وليست جذابة.

وعلق أحدهم ويدعى نيك باريش، «آمل ألا تبدأ هذه الحاويات في الظهور في كل مكان»، متابعاً «يمكن الحصول على غرفة لائقة في فندق جيد، بجميع أنحاء اسكتلندا، لقضاء بعض الوقت، وتتوافر فيه وجبة إفطار مطبوخة». وعلقت ماجي كريستوفر، بقولها «بشكل أساسي إنها تشبه زنزانة سجن في منطقة جميلة مقابل مبلغ مبالغ فيه، لذا فسوف تفشل الفكرة حتى قبل أن تنطلق، وهذا يلخص الجشع الخالص من جانب المكتب العقاري».

وكتبت نيكولا ريتشي «من المثير للاشمئزاز، على نطاق واسع، أنهم وضعوا هذا الشيء المقزز في هذا المكان ثم حاولوا جني هذه المبالغ الكبيرة»، متابعاً «آمل ألا يكون هناك الكثير من الناس على استعداد للحجز في هذه الحاوية»، ويقول مكتب «كاريك كاسل» إنها «حاوية مخصصة حسب الطلب» ومساحة فريدة من نوعها «للتمتع بالهواء النقي والطلق وبإطلالة جميلة على بحيرة لوكام الموجودة في متنزه لوك لوموند الوطني الخلاب».

- حاوية مخصصة حسب الطلب، ومساحة فريدة من نوعها للتمتع بالهواء النقي والطلق، وبإطلالة جميلة على بحيرة لوكام.