حواجز جمالية

أشاد مرتادون لمناطق برية في دبي بجهود البلدية في تركيب حواجز مزينة برسومات فنية جميلة، حول حاويات النفايات في بر منطقة نزوى، تعكس طبيعة البيئة الصحراوية، وتضفي لمسات جمالية وحضارية على المكان، مشيرين إلى أن المبادرة المميزة تسهم في تحسين المظهر العام للمناطق البرية، وإخفاء حاويات النفايات بطريقة مبتكرة تتناسب مع طبيعة المنطقة وجمالياتها، فضلاً عن تعزيز الاهتمام بالنظافة والمحافظة على البيئة، وأعربوا عن تقديرهم لبلدية دبي على هذه اللمسات الإبداعية والاهتمام بأدق التفاصيل، متمنين تعميم التجربة على مختلف المناطق البرية، خصوصاً مع اقتراب موسم التخييم.