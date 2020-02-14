أميركي يتلقى الرسالة البريدية نفسها 55 ألف مرة

المصدر: ترجمة: م.م عن «نيويورك ديلي»

إنها 79 سلة، يوجد في كل واحدة منها 700 رسالة، هذا ما كان في انتظار دان كاين، عندما وصل إلى مكتب البريد في بلدة تونسبيرغ، بولاية أوهايو الأميركية. وذلك على الرغم من أن كاين جاء ليتسلم رسالة من هيئة محلية تخص منحة دراسية لابنته. والنتيجة أن 55 ألف رسالة متطابقة جاءت من الجهة نفسها، وهي مؤسسة القروض المدرسية لطلاب الجامعات. ويقول كاين: «أُصبت بالصدمة، وقلت لهم: هل تسخرون مني، ومَن الذي ارتكب هذا الخطأ الفظيع؟» وفي المقابل، قدمت مؤسسة القروض اعتذاراً رسمياً للمواطن الأميركي، وعزت الخطأ إلى خلل فني في جهاز الكمبيوتر، الذي يشرف على تنظيم البريد الصادر. ولم يجد كاين، حلاً سوى تخزين الكم الهائل من الرسائل المتطابقة في مرآب السيارة، من دون فائدة.

والطريف في هذه القصة أن رسالة الموافقة على القرض لم تحدد الأقساط التي يتوجب تحصيلها شهرياً، الأمر الذي أثار حفيظة كاين، وقال إن الخطأ الثاني قد زاد الطين بلة، وإنه لا يريد للأمور أن تسوء أكثر. وعلق أحدهم على مواقع التواصل قائلاً: «ألم يلحظ أحد أن الرسالة أعيدت طباعتها آلاف المرات؟ إنه شيء غير معقول»، فيما قال آخر: «يبدو أن الموظفين في البريد ليس لديهم الوقت لمراقبة الرسائل، والآلية المتبعة تدعو إلى التساؤل».