محمد بن راشد إلى فريق عمله: تحية لمن رافقوني في رحلة التطوير وكرّسوا حياتهم لإسعاد الناس

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، رسالة إلى فريق عمله الذين رافقوا سموه في رحلة التطوير، وكرّسوا حياتهم لإسعاد الناس، وواصلوا الليل بالنهار من أجل راحة الإنسان، ورفعة الأوطان، ودفع المسيرة نحو الأمام، وذلك ضمن كتابه "الرسائل" الجزء الثاني من علمتني الحياة.

وجاء في رسالة سموه:

"رسالة إلى فريق عملي..

القائم على تنفيذ خططنا، الساعي لإسعاد شعبنا، المثابر لرفعة بلادنا..

تحية لكم، وتقديري لجهودكم، وامتناني لمسيرة عملي معكم..

تحية لمن رافقوني في رحلة التطوير .. لمن كرّسوا حياتهم لإسعاد الناس، وواصلوا الليل بالنهار من أجل راحة الإنسان، ورفعة الأوطان، ودفع المسيرة نحو الأمام.

إليكم أوجه هذه الرسالة.

أخوكم

محمد بن راشد آل مكتوم"