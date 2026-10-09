محمد بن راشد في رسالة إلى والدته: صوتك في البيت كان أكبر نعمة.. وكلامك كان أكبر مدرسة

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، رسالة إلى المغفور لها والدته لطيفة بنت حمدان آل نهيان "طيب الله ثراها، ضمن كتابه "الرسائل" الجزء الثاني من علمتني الحياة، الذي يضم 26 رسالة يوجهها سموه إلى أبنائه وأسرته وفريق عمله وأبناء وطنه والعالم، تختصر خلاصة ستة عقود من العمل العام، لتشكل مرجعاً معرفياً وفكرياً للأجيال الحالية والقادمة.

وجاء في رسالة سموه:

"رسالة إلى أمي

رسالة إلى قلبي وروحي ووطني وحبيبتي ..

إلى سبب وجودي، ومصدر حياتي، وحقيقة نجاحي ..

إلى أمي لطيفة بنت حمدان آل نهيان ..

المرأة الصالحة الطيبة النقية التقية..

رسالة إلى من بقيت دعواتها معي حتى اليوم .. وبقيت بركاتها ترعاني وتحرسني طوال حياتي .".