محمد بن راشد في رسالة إلى المعلمين: سيبقى دوركم الأهم في بناء الإنسان المُخلص لوطنه

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسالة إلى المعلمين ضمن كتابه «الرسائل»، الجزء الثاني من «علمتني الحياة»، الذي يضم 26 رسالة يوجهها سموه إلى أبنائه وأسرته وفريق عمله وأبناء وطنه والعالم، تختصر خلاصة ستة عقود من العمل العام، لتشكل مرجعاً معرفياً وفكرياً للأجيال الحالية والقادمة.

وجاء في رسالة سموه:

"رسالة إلى المعلمين



رسالة إلى صُنّاع الأجيال .. ومهندسي العقول ..

رسالة إلى من ندين لهم بالحياة الكريمة التي نعيشها ..

إلى من صنعوا المهندسين والأطباء والقيادات ..

إلى من غرسوا القيم ونشروا المعرفة .. وأضاءوا الأوطان بنور العلم.

رسالة إلى من تعلّمنا منهم في سنوات حياتنا الأولى كيف نفكر،

وكيف نقرر، وكيف نحيا، وبقي أثرهم فينا طوال حياتنا.

إليكم أكتب هذه الرسالة .

أخوكم

محمد بن راشد آل مكتوم"