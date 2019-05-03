3 ملايين جنيه من الشاي تُسرق من الفنادق سنوياً في بريطانيا

المصدر: ترجمة: م.م عن «ميرور»

تم الكشف، أخيراً، أن رواد الفنادق في المملكة المتحدة يسرقون أكياس الشاي بما يعادل أكثر من ثلاثة ملايين جنيه إسترليني، كل عام. في الواقع، يعتقد البريطانيون أن الشاي والقهوة من بين الأشياء التي ينبغي السماح لهم بأخذها من غرف الفنادق.

ولكن وفقاً لأحد خبراء آداب السلوك (إتيكيت)، فإنه في حين أن هناك بعض الأشياء التي يمكن للضيف أخذها من غرفة الفندق، فإن الشاي والقهوة في ضمن قائمة «اتركه وراءك».

وتجدر الإشارة إلى أن البريطانيين يأخذون أدوات النظافة من الفنادق، التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 65 مليون جنيه إسترليني، كل عام. إذا كانت هناك زجاجة مستعملة، فيمكن أخذها، فمن المرجح أن يرميها عمال الفندق؛ لكن أخذ الزجاجات غير المستخدمة تجعل الفنادق تتحمل تكاليف باهظة.

على الرغم من أن معظم الناس سيعترفون بأنهم أخذوا بعض الشامبو أو مستلزمات بسيطة أخرى، من غرف الفنادق، فإن هذه الأشياء ليست هي العناصر الأكثر شيوعاً.

المناشف تتصدر القائمة

نعم، يبدو أن البريطانيين لا يستطيعون مقاومة تلك المناشف الجميلة في حمامات الفندق، لذلك يأخذونها إلى المنزل. على الرغم من أنها على الأرجح ليست جديدة، اذ يتم استخدامها من قبل المئات من ضيوف الفندق الآخرين. ومن بين العناصر الأخرى المدهشة في القائمة المصابيح والبطاريات من جهاز التحكم عن بعد وحتى الستائر!