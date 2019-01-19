مطعم في إيطاليا يقدّم «الهواء المقلي» لكسب الشهرة

المصدر: ترجمة: م.م عن «ديلي ريكورد»

اهتدى مطعم في مدينة «كاستلفرانكو فنيتو» لطريقة بارعة للحصول على بصمة واضحة في المنافسة، وذلك من خلال تقديم طبق فريد يسمى «الهواء المقلي». أراد نيكولا ديناتو، رئيس الطهاة في مطعم «فيفا»، أن يلتقط جوهر الوجود في الهواء الطلق ويتنفس هواءً طازجاً في طبق يسمى «أريا فريتا» أو «هواء مقلي». الاسم مضلل بعض الشيء، إذ إن الحلويات المقرمشة مصنوعة من جلد التابيوكا الذي يتم خبزه أولاً ثم قليه. ومع ذلك، هناك بعض الهواء في عملية الطهي، أيضاً، أو على الأقل مكون منه؛ إنه الأوزون. بعد أن يتم خبز نبات التابيوكا، يتم نقعه باستخدام الأوزون لمدة 10 دقائق، ما يمنحه رائحة خاصة جداً. بعد هذه العملية الخاصة، يتم وضع «الهواء المقلي» المقرمش على سرير من الحلوى القطنية، التي يأمل ديناتو أن تجلب الشهرة لمطعمه.

يتصدر الطبق الغريب العناوين الرئيسة على الإنترنت منذ أكثر من شهر، ويرجع ذلك في الغالب إلى تناقل نبأ مفاده أن مطعم «فيفا» يقدم الوجبة مقابل 30 دولاراً؛ السعر الذي اعتبره متابعون باهظاً. ومع ذلك، ووفقاً لموظف في المطعم علّق على مقال حول الطبق، فقد كتب أن «الهواء المقلي» يقدم في الواقع مجاناً لجميع الضيوف، كترحيب. ووصف التعليقات على السعر بأنها «استفزاز للأفكار».

وقال كبير الطهاة ديناتو: «أقوم بتقديمه دائماً كفاتح شهية لتذكير زبائني بأن عليهم دائماً أن يحاولوا أن يملأوا حياتهم بتجارب حقيقية».

- بعد خبز نبات

التابيوكا، يتم نقعه

باستخدام الأوزون

لمدة 10 دقائق،

ما يمنحه

رائحة خاصة جداً.