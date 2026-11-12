هل يؤثر هواء غرفة نومك في مستوى السكر؟

تتجاوز فوائد أجهزة تنقية الهواء تحسين جودة التنفس وتقليل التعرض للغبار والملوثات، لتشمل المساعدة في ضبط مستويات السكر في الدم. فقد كشفت دراسة جديدة أن تشغيل جهاز تنقية الهواء في غرفة النوم قد يسهم في تقليل التقلبات اليومية للجلوكوز لدى الأشخاص المصابين بمرحلة ما قبل السكري.

وتشير النتائج إلى أن تحسين الهواء الذي نتنفسه أثناء النوم قد يكون عاملاً إضافياً يدعم الصحة الأيضية، خصوصاً لدى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالسكري من النوع الثاني، بحسب تقرير نشره موقع "Health Day".

وأجرى الباحثون في مركز "إن واي يو لانغون هيلث" التابع لجامعة نيويورك تجربة شملت 150 بالغاً مصابين بمرحلة ما قبل السكري، واستخدم المشاركون أجهزة لتنقية الهواء داخل غرف نومهم على مدار الساعة لمدة أربعة أسابيع.

ولقياس تأثير تنقية الهواء، ارتدى المشاركون أجهزة مراقبة مستمرة للجلوكوز لمدة أسبوع قبل بدء التجربة وأسبوع بعدها، بما أتاح للباحثين تتبع التغيرات في مستويات السكر على مدار اليوم.

وحرص الباحثون على ألا يعرف المشاركون ما إذا كانوا يستخدمون مرشحات فعالة أم وهمية، كما طُلب منهم تجنب إجراء تغييرات كبيرة في نظامهم الغذائي خلال فترة الدراسة، للحد من تأثير العوامل الأخرى في النتائج.

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين استخدموا مرشحات الهواء الحقيقية شهدوا تحسناً في استقرار مستويات السكر مقارنة بمن استخدموا المرشحات الوهمية.

وتمكنت المرشحات من خفض الجسيمات الضارة بنسبة 36%. وتزامن ذلك مع انخفاض تقلبات الغلوكوز اليومية بنحو 8%، إلى جانب تسجيل ارتفاعات أقل حدة في مستويات السكر بعد وجبة الإفطار.

وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة، الدكتورة شارين ويتكوب، إن المجموعة التي استخدمت المرشحات الفعالة أظهرت تحسناً في استقرار سكر الدم مقارنة بالمجموعة الأخرى.

ويرجّح الباحثون أن التعرض لتلوث الهواء قد يؤثر في طريقة تعامل الجسم مع الإنسولين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم انتقال الجلوكوز من الدم إلى الخلايا.

وقد يؤدي اضطراب هذه العملية إلى صعوبة أكبر في ضبط مستويات السكر، لا سيما لدى الأشخاص الذين يعانون بالفعل مقاومة الإنسولين أو مرحلة ما قبل السكري.

وتدعم هذه الفرضية ملاحظات الباحثين بشأن ارتباط ارتفاع مستويات التلوث بزيادة سكر الدم وظهور مؤشرات صحية سلبية أخرى. لكن الآليات البيولوجية التي تفسر هذه العلاقة لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسة.

ورغم النتائج المشجعة، لا تثبت الدراسة أن أجهزة تنقية الهواء تمنع الإصابة بالسكري أو تعالج اضطراب مستويات السكر، كما لا يزال من غير الواضح ما إذا كان التحسن يستمر بعد التوقف عن استخدامها.